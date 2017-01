Offerta 3 Italia: ritorna a gran richiesta Super Internet Special

Uno dei gestori più “discussi2 del nostro paese, H3g Italia, nelle ultime ore ha ufficializzato che renderà nuovamente disponibile l’interessante offerta che abbiamo già avuto modo di conoscere benissimo lo scorso anno: parliamo come da titolo di Super Internet Special, grazie a cui si potrà navigare in tutta tranquillità per tutto questo nuovo anno sborsando una cifra a dir poco low-cost.

Entrando nello specifico, concentrandoci meglio sulla promozione, quest’ultima mette a disposizione dell’utente la bellezza di 3GB di traffico Internet. Chi deciderà di affidarsi a questa promozione, dovrà effettuare un pagamento unico, senza affidarsi alle tradizionali quote periodiche: per poter abilitare Super Internet Special, infatti, bisognerà versare una cifra di circa 15 euro.

Rispetto al costo di 9 euro dell’anno scorso c’è stato un aumento non indifferente, motivato però dal fatto che quest’anno l’offerta sarà estesa da 8 mesi a 11 mesi: un aumento quindi del 60% del costo di attivazione a fronte di un’estensione della durata di circa il 35%. Nonostante l’aumento la promozione rimane comunque molto conveniente.

Come attivare Super Internet Special

Attivare la promozione è semplicissimo: non divete fare niente. Il reparto commerciale di 3 Italia infatti si prenderà la responsabilità di contattare personalmente i consumatori a cui dare questa possibilità, con questo SMS:

Saldi, saldi e saldi!! Ti sei aggiudicato Super Internet Special, 3GB al mese per tutto il 2017 a soli 15€ una Tantum.

Chi di voi ha avuto la fortuna di ricevere l'SMS da 3 Italia?