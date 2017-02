Una nuova e allettante offerta PosteMobile è stata lanciata. Una promozione esclusiva per coloro che procedono all’acquisto online di una nuova scheda SIM ricaricabile entro il 12 marzo 2017. Andiamo ad analizzare il tutto.

L’offerta PosteMobile, chiamata Creami Wow, ha un prezzo di 15 euro con 15 euro di traffico incluso senza vincolo di portabilità, e offre ai consumatori ben 500 Credit al mese da utilizzare indistintamente per traffico voce, navigazione Internet alla velocità del 4GB e messaggi, a cui aggiungere a proprio piacimento:

3GB extra al prezzo complessivo di 10 euro;

5GB extra al costo totale di 12 euro;

7GB extra a 16 euro per la navigazione Internet.

Il prezzo del piano scelto viene immediatamente addebitato sul credito disponibile nella propria SIM al momento dell’abilitazione e di conseguenza ogni mese. Per quanto concerne invece la navigazione verranno scalati prima i GB extra inclusi nel piano scelto e, una volta giunti al capolinea, i Credit che vi sono rimasti. Ogni Credit viene scalato una volta raggiunto 1 minuto effettivo di traffico voce o 1MB di Internet, oppure semplicemente all’invio di un normale messaggio.

I crediti che durante il mese non vengono utilizzati non sono assolutamente cumulabili con quelli del mese a seguire. Nel caso i credit si esauriscano prima del tempo si applicano le tariffe extrasoglia per messaggi, telefonate e Internet, che potete visualizzare facendo un semplice click al seguente link.

LEGGI ANCHE: iOS 10.3: Apple rilascia la seconda beta agli sviluppatori

Cosa ne pensate di questa nuova offerta PosteMobile? Ci fareste un pensierino? Fateci sapere la vostra opinione nel box apposito ai commenti.