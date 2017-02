L’importante operatore telefonico italiano Wind non intende fermarsi e ha tutta l’intenzione di conquistare più clienti possibili. Una delle promozioni mobile più allettanti in circolazione, l’offerta Wind All Inclusive 1000 New, torna ufficialmente attivabile anche per tutti coloro che possiedono una scheda TIM oppure Vodafone, e che decideranno di mettere in atto la portabilità del numero verso l’operatore arancione.

Entrando nello specifico, l’offerta Wind All Inclusive 1000 New bisogna evidenziare che non può essere assolutamente attivata da coloro che sono già clienti WIND. Ecco cosa include l’interessantissima promozione:

1000 minuti di chiamate verso tutti;

1000 messaggi verso tutti;

2GB di navigazione Internet alla velocità del 4G + 1GB in omaggio per ben 12 mesi;

Prezzo di attivazione pari a 9 euro con rinnovo ogni 28 giorni.

L’offerta Wind All Inclusive New può essere attivata dai clienti Vodafone o Tim fino ad oggi 31 gennaio 2017, recandosi in qualsiasi centro autorizzato Wind che aderisce all’iniziativa.