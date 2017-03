by Giovanni Donato





Wind, inaspettatamente, nelle ultime ore ha ufficialmente deciso di riproporre l’interessante offerta Wind All Inclusive Gold, ma come il più delle volte succede non tutti possono abilitarla: è tassativo essere scelti tramite un normale messaggio e invitati cosi a recarsi nel punto vendita della propria città.

L’offerta Wind All Inclusive Gold nel suddetto messaggio è doppia: mettendo in atto la portabilità entro la data del 20 marzo si potrà avere la promozione e ulteriori 3GB gratis di Internet alla velocità del 4G ogni mese; nel complessivo, al prezzo di soli 6 euro mensili, l’offerta per i clienti offre:

400 minuti di telefonate nazionali che vengono conteggiate al secondo;

400 messaggi verso tutti quanti;

5GB di navigazione Internet.

Senz’altro ci troviamo di fronte ad un’offerta succulenta, ma purtroppo ad usufruirne sono solamente i fortunati che ricevono il messaggio di invito.

LEGGI ANCHE: Concorso Wind: All Inclusive Limited Edition 10 con Wind Talk

Chi di voi ha ricevuto il messaggio da Wind per abilitare la promozione? Il box dei commenti vi aspetta a braccia aperte.