Una nuova offerta Wind è ufficialmente disponibile. Parliamo di Wind All Inclusive Limited Edition 10 che l’operatore arancione sta proponendo ai clienti MVNO – CoopVoce, PosteMobile ecc – e TIM che prendono la decisione di passare il numero in Wind.

All Inclusive Limited Edition di Wind mette a disposizione ben 1000 minuti di telefonate verso tutti, 100 messaggi verso tutti e la bellezza di 5GB di navigazione Internet alla velocità del 4G ad un prezzo complessivo di soli 10 euro ogni 28 giorni, per cui risulta allettante, in particolare per chi utilizza il proprio smartphone per navigare parecchio.

La promozione Wind si potrà attivare fino alla data del 20 febbraio 2017 recandosi in tutti i centri specializzati Wind che aderiscono all’iniziativa, per questo vi consigliamo di andare a quelli più vicini dalla vostra abitazione per chiedere maggiori info. Quanti di voi sono interessati? Fatecelo sapere nel box apposito ai commenti.

LEGGI ANCHE: Promozione Vodafone: 4 ingressi al cinema a febbraio