Offerta Wind: ecco All Inclusive Unlimited Special Edition per i clienti TIM

Wind, uno dei più importanti gestori di telefonia mobile presenti in Italia, ha come obiettivo quello di cercare nuovamente di prelevare utenti a TIM ed è per questo che da qualche ora ha ufficialmente lanciato la sua nuova ed intrigante offerta Wind All Inclusive Unlimited Special Edition, promozione dunque attivabile solo ed esclusivamente da coloro che possiedono una scheda TIM che prendono la decisione di passare al gestore Wind con la portabilità del proprio numero di telefono entro la vigilia di Natale, il 24.

Entrando nello specifico, concentrandoci meglio sull’intrigante offerta Wind, per coloro che se lo fossero dimenticati, mette a disposizione dei consumatori minuti illimitati di telefonate verso tutti, ben 500 messaggi verso tutti e la bellezza di 3GB di navigazione Internet alla velocità del 4G che, volendo, possono tranquillamente diventare 4 nel caso abbiate un’eta inferiore ai 30 anni.

Wind All Inclusive Unlimited Special Edition viene proposta ad un prezzo economico di 12 euro da pagare ogni 28 giorni. In conclusione, prima di lasciarvi andare, bisogna assolutamente evidenziare che attualmente non sappiamo quali negozi abiliteranno questa promozione dell’operatore arancione, dunque il nostro consiglio è quello di chiamare o recarvi voi stessi al centro Wind più vicino in modo da chiedere delucidazioni.

Cosa ne pensate di questa offerta Wind? E’ sufficiente per convincervi ad abbandonare Tim? A voi i commenti.