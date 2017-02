Una nuova ed interessantissima offerta Wind è stata ufficialmente lanciata nel corso degli ultimi giorni. Esattamente dal 9 al 20 febbraio, salvo imprevisti dell’ultimo minuto, l’operatore arancione ha riservato la promozione Wind All Inclusive Limited Edition 10 al prezzo di soli 10 euro mensili in esclusiva per coloro che passano a Wind procedendo tuttavia all’abilitazione di una nuova scheda SIM ricaricabile nei negozi aderenti all’iniziativa.

Evidenziamo da subito che l’offerta Wind non può essere attivata da tutti i clienti nuovi, ma solo ed esclusivamente i clienti Tim e i clienti di tutti gli altri gestori di telefonai virtuali – esclusi A-Mobile e PosteMobile – che passano all’operatore arancione su una sim nuova ricaricabile.

Wind All Inclusive Limited Edition 10 mette a disposizione ben 1000 minuti di chiamate verso tutti, 100 messaggi verso tutti e la bellezza di 5GB di traffico Internet alla velocità del 4G. Inoltre è previsto un prezzo di abilitazione di 9 euro – una tantum.

Per abilitare la nuova promozione di Wind tra l’altro non è tassativo richiedere prima un codice coupon dedicato. Cosa ne pensate di All Inclusive Limited Edition 10? Per caso è la promozione che fa per voi? Ogni vostra impressione fatecela sapere nel box dei commenti.