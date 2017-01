Offerte Fibra Ottica Italia Gennaio 2017: Fastweb,Tim, Vodafone e Wind

La fibra ottica rappresenta l’ultima frontiera del networking domestico, per il quale si conta un miglior margine di usabilità direttamente introdotto dalle connessioni veloci nazionali dei vari operatori, i quali offrono i propri servizi a tariffe vantaggiose. Oggi vedremo di prendere in esame quelle che sono le migliori offerte di Gennaio 2017.

La fibra ottica è un argomento piuttosto caldo qui in Italia, dove la sua presenza attiva non risulta omogeneamente distribuita su tutti i comuni. Proprio per questo, prima di prendere in esame quelle che sono le migliori offerte fibra ottica Italia è sempre consigliabile effettuare un controllo sulla copertura attraverso l’operatore di riferimento che si intende raggiungere. Di fatto, al momento, la messa in opera degli impianti potrebbe risultare essere ai primordi e, pertanto, potrebbero essere necessari anche alcuni mesi per concretizzare il processo integrativo in Fibra. Ma scopriamo, intanto, che cosa ci riserva il mercato delle offerte.

Fibra Ottica Italia: le offerte di Gennaio 2017

I vettori nazionali garantiscono, in linea teorica, velocità di trasferimento massime di 1000Megabit per secondo (1Gbps), almeno per quanto riguarda alcune grandi metropoli come Milano, Torino, Perugia e Bologna per alcuni comuni in cui sia garantito l’accesso in tecnologia FTTC, FTTS, o FTTH. Vediamo che cosa abbiamo.

Fibra Ottica Wind Infostrada

Wind copre attualmente circa 320 comuni con linee in fibra ottica ed a velocità di 100Mbps in download e 10Mbps in upload. Le offerte che abbiamo a disposizione sono:

Absolute Fibra : chiamate con scatto alla risposta ed internet illimitato 100Mega (€19.95/mese per 12 mesi e poi €29.95/mese per sempre)

: chiamate con scatto alla risposta ed internet illimitato 100Mega (€19.95/mese per 12 mesi e poi €29.95/mese per sempre) All Inclusive Unlimited Fibra: chiamate senza scatto alla risposta ed internet illimitato 100Mega (€24.95/mese per 12 mesi e poi €34.95/mese per sempre)

Fibra Ottica TIM Mobile

TIM, allo stato attuale, offre la miglior copertura in Fibra Ottica sul territorio nazionale ed offre cinque tariffe per download a 100Mbps e upload fino a 20Mbps, mentre nelle città italiane di: Milano, Torino, Roma, Catania, Perugia, Bari, Bologna, Reggio Emilia, Aversa , Marcianise, Trieste, Venezia e Firenze si può arrivare anche a 300Mbps in donwload e 20 Mbps in upload. Le proposte sono:

Smart Fibra: chiamate con scatto alla risposta e internet tutto incluso (€29.90/mese per 12 mesi e poi €39.90/mese per sempre)

chiamate con scatto alla risposta e internet tutto incluso (€29.90/mese per 12 mesi e poi €39.90/mese per sempre) Smart FIbra e Casa: chiamate illimitate senza scatto alla riposta ed internet incluso (€39.90/mese per 12 mesi e poi €49.90/mese per sempre)

chiamate illimitate senza scatto alla riposta ed internet incluso (€39.90/mese per 12 mesi e poi €49.90/mese per sempre) Super Fibra e Sky TV: offerta completa per navigare senza alcun limite in Fibra Ottica, ci completa con la possibilità di accedere a Sky TV senza parabola. (€39.90/mese per 12 mesi e poi €59.80/mese per sempre)

offerta completa per navigare senza alcun limite in Fibra Ottica, ci completa con la possibilità di accedere a Sky TV senza parabola. (€39.90/mese per 12 mesi e poi €59.80/mese per sempre) Smart Mobile Fibra: chiamate, internet, TV da casa, SMS e traffico dati mobile in un unico pacchetto. (€39.90/mese per 12 mesi e poi €49.90/mese per sempre)

chiamate, internet, TV da casa, SMS e traffico dati mobile in un unico pacchetto. (€39.90/mese per 12 mesi e poi €49.90/mese per sempre) Smart 3×2: soluzione completa che offre chiamate illimitate da casa verso tutti, internet in fibra e SIM mobile inclusa nel prezzo. (€49.90/mese per 12 mesi e poi €59.90/mese per sempre)

Fibra Ottica Fastweb

Fastweb Fibra è stata la prima a sbarcare nella penisola nella città di Milano. Si opera, di base, a 20Mbps in download e 10Mbps in upload, sebbene con l’opzione Ultra Fibra si arrivi a 100Mbps/10Mbps in oltre 350 comuni italiani e fino a 200/30Mbps in altri 30 comuni circa. Le tariffe messe a disposizione del consumatore sono:

Fastweb Joy + UltraFibra: comprende la sola connessione alla rete internet (€20/mese per 6 mesi e poi €30/mese per sempre)

comprende la sola connessione alla rete internet (€20/mese per 6 mesi e poi €30/mese per sempre) Fastweb Jet + Ultrafibra: chiamate con scatto alla risposta ed internet illimitato in Fibra (€20/mese per 12 mesi e poi €40/mese per sempre)

chiamate con scatto alla risposta ed internet illimitato in Fibra (€20/mese per 12 mesi e poi €40/mese per sempre) Fastweb SuperJet + Ultrafibra: internet illimitato e chiamate senza scatto alla risposta (€25/mese per 12 mesi e poi €44/mese per sempre)

internet illimitato e chiamate senza scatto alla risposta (€25/mese per 12 mesi e poi €44/mese per sempre) Sky&Fastweb + Ultrafibra: chiamate illimitate, internet illimitato e Sky TV incluso (€20.90/mese per 18 mesi e poi €54.90/mese per sempre)

Fibra Ottica Vodafone

La velocità della Fibra Ottica Vodafone varia, come nei casi precedenti, da Comune a Comune ed è pertanto necessario un controllo sullo stato di copertura della rete di servizio. Ad ogni modo, per Vodafone Italia abbiamo velocità di 100/20Mbps in oltre 440 comuni italiani e, nelle città di Milano, Bologna (quartieri: Navile, San Donato, Santo Stefano e Savena), Torino (quartieri: Mirafiori Nord, Santa Rita, Lingotto e Dante) e Perugia si tocca quota 1000Mbps (1Gbps) in download e 200Mbps in upload. Le offerte sono sostanzialmente due:

IperFibra: internet illimitato e chiamate con scatto alla risposta (€25/mese per 12 mesi e poi €34/mese per sempre)

internet illimitato e chiamate con scatto alla risposta (€25/mese per 12 mesi e poi €34/mese per sempre) IperFibra Family: chiamate illimitate senza scatto alla risposta ed internet illimitato (€30/mese per 12 mesi e poi €42/mese per sempre)

Per il momento, sono queste le offerte che troviamo per le connessioni in Fibra Ottica qui in Italia Ovviamente, in tal caso, la discriminante nella scelta tra l’una e l’altra soluzione si riconduce, come detto in apertura, alla fascia di copertura dell’operatore, sebbene allo stato attuale i lavori procedano speditamente affinché si garantisca la permanenza di un sistema che garantisca una connessione ultra-veloce per tutti gli operatori. E tu che ne pensi di queste offerte? Hai aderito ad una di essere? Descrivici la tua esperienza.

