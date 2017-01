OnePlus 3 e 3T: Oxygen 4.0.2 in fase di rilascio

Nel corso di questi ultimi giorni ha fatto notizia la vicenda relativa all’aggiornamento parziale dei top di gamma OnePlus 3 e 3T alla release Oxygen 4.0.1. Molti utenti, di fatto, hanno espresso i loro dissapori a seguito di numerosi bug riscontrati nell’utilizzo dei terminali. Oggi, la software house cinese ha deciso di concedere in uso l’ultima revisione del firmware che porta all’aggiornamento Oxygen 4.0.2.

Ad ogni modo, di fatto, alcuni problemi rimangono. Lo testimoniano alcuni utenti che fanno menzione di problemi specifici legati alla connettività WiFi instabile per la quale, secondo la società, pare non vi sia alcuna soluzione. L’ultima release software, comunque, migliora l’accessibilità al Play Store ed alla gestione del sensore di prossimità. Problemi che si erano manifestati in occasione del rilascio di Android Nougat 7.0.

Sostanzialmente il resto del changelog rimane invariato, il che fa supporre di non trovarsi di fronte ad un update che introduce migliorie e funzionalità ma che si limita soltanto a colmare ad archiviare bug e problemi precedentemente portatisi avanti con la Oxygen 4.0.1.

Al momento, inoltre, un grosso bug per gli utilizzatori di OnePlus 3 è rappresentato dall’eccessivo battery-drain scaturito dall’implementazione delle piattaforme Android N. In tal senso, al momento, si attende ancora una soluzione che colmi tale deficit. Allo stesso modo ci si aspetta che il problema della connessione WiFi venga risolto quanto prima.

Changelog Oxygen 4.0.2

Upgraded to Android 7.0 nougat

New Notifications Design

New Settings Menu design

Multi-Window View

Notification Direct Reply

Custom DPI Support

Added Status Bar Icon Option

Improved Shelf Customization

Updated APN Settings for select Carriers

Fixed Proxumity Sensor bug during calls

Fixed Google Play Store download bug

Increased System Stability

Nel frattempo tutti gli utenti OnePlus 3T e OnePlus 3 possono installare l’ultimo aggiornamento che giungerà attraverso il canale Over-the-Air (OTA) ai loro dispositivi. Monitorate lo stato delle notifiche o provvedete manualmente attraverso il percorso:

Impostazioni Telefono > Info Telefono > Aggiornamenti > Aggiorna manualmente.

