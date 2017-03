OnePlus 3 inizia a ricevere Google Assistant

OnePlus 3 inizia a ricevere il nuovo assistente vocale Google Assistant, tramite il circuito Over-the-Air della compagnia cinese. Dopo averne dato un primo annuncio in sede di Mobile World Congress 2017, il team di Mountain View inizia la distribuzione del suo sistema IA Digital Assistant per tutti i sistemi equipaggiati con versioni minime di Android 6.0 Marshmallow.

Giusto in queste ore, alcuni utenti americani hanno riportato la disponibilità del nuovo prodotto su OnePlus 3. Si tratta chiaramente di una prima trance di update che giungerà, nel giro di qualche settimana, a bordo di tutti i telefoni ed i tablet Android con Android M ed Android 7.0 Nougat.

Gli utenti hanno ricevuto la notifica OTA relativa al nuovo aggiornamento. Per poterla ricevere, ad ogni modo, occorre munirsi di:

Occorre poi cambiare la lingua di destinazione in English – Stati Uniti, visto e considerato che l’assistente risulta inizialmente disponibile soltanto in lingua originale inglese, dapprima negli USA e successivamente in Australia, Canada e Regno Unito, e in lingua tedesca, in Germania.

Per cambiare lingua basta portarsi al percorso:

Impostazioni Telefono > Lingua e Inserimento > Imposta Lingua su: English – Stati Uniti

Restiamo in attesa di un aggiornamento che consenta di portare all’assistente anche la lingua italiana. Vi aggiorneremo in proposito non appena si avranno nuove informazioni. Che cosa ne pensate dell’assistente Google? Lo avete provato? A voi tutti commenti al riguardo.

