OnePlus 5: l’annuncio ufficiale si terrà il prossimo 20 Giugno 2017

La software house cinese OnePlus si appresterà a presentare il suo prossimo top di gamma in data 20 Giugno 2017. Lo ha fatto sapere direttamente il produttore, attraverso un comunicato ufficiale in cui si annuncia l’apertura del Keynote in live streaming.

Si tratta di un OnePlus 5 ultimamente sbarcato agli onori della cronaca per la presenza di un comparto multimediale di livello Premium, realizzato in stretta collaborazione con gli esperti di DxOMark. Un modulo Dual-Cam posteriore che, unitamente a caratteristiche e specifiche di alto livello, garantirà alla società ampi consensi sul mercato di vendita.

Il design, secondo quanto rivelato dai render che nel periodo si sono susseguiti online, descrive sembianze non dissimili dai top di gamma Apple per iPhone 7 Plus ed alle proposte Oppo R11. La società pare si sia prodigata alla realizzazione di un device a misura d’utente.

La pagina ufficiale dedicata all’evento, di fatto, non lascia spazio ad alcun dubbio, e si popola con una frase ad alto impatto: “Focus on what matters”, ovvero sia “Concentrarsi su ciò che conta”. Una frase che si pone quale forte richiamo del nuovo comparto fotografico, proprio dove si incentra il “Focus” della questione.

Le configurazioni Dual Cam incontrano i consensi dei consumatori, i quali potranno contare molto probabilmente su un nuovo ed avanzatissimo sistema di messa a fuoco automatica con tanto di zoom ottico 2X ed obiettivi ulteriormente migliorati rispetto alla generazione attuale.

Il resto delle specifiche descrive un terminale al top delle performance, da garantirsi a seguito dell’implementazione delle nuove unità a microprocessore made in Qualcomm per gli Snapdragon 835 a 10 nanometri, 6GB o addirittura 8GB di memoria RAM, un comparto di storage standard da 64 o 128GB non espandibile, ed il supporto ad una batteria da 3.300 o 3.600mAh con supporto al sistema di ricarica rapida proprietario Dash Charge.

Per quanto riguarda il listino prezzi si parla di un esborso più sostanzioso rispetto a quanto visto per la attuali proposte top-end OnePlus 3T, ma comunque inferiore alla soglia psicologica dei €500 per il modello Standard.

Al termine della presentazione, gli utenti saranno invitati a prendere visione dei nuovi prodotti, potendone disporre l’acquisto diretto presso alcuni retailer situati nelle location di New York, Londra, Parigi, Berlino, Amsterdam, Helsinki e Copenaghen.

Seguiteci per ulteriori aggiornamenti e diteci pure la vostra in merito a i nuovi OnePlus 5. Che cosa ve ne pare? Spazio a tutti i commenti.

