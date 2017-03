OnePlus 5: nuove informazioni su specifiche tecniche e uscita

by Davide Raia





Dopo le tante novità presentate al Mobile World Congress 2017 ed in attesa del debutto ufficiale del Samsung Galaxy S8, la cui presentazione è fissata per fine marzo, possiamo già iniziare a concentrarci sul futuro OnePlus 5, la nuova evoluzione del flagship killer di OnePlus in uscita tra la fine della primavera e l’inizio della prossima estate.

Il nuovo OnePlus 5 (la denominazione OnePlus 4 dovrebbe essere saltata anche se al momento non vi sono informazioni ufficiali) promette davvero bene. Lo smartphone arriverà sul mercato con un comparto tecnico al top, un vero e proprio concentrato di tecnologia in grado di offrire specifiche tecniche di altissimo livello. Dopo l’ottimo lavoro svolto con OnePlus 3T, l’azienda sta lavorando per stupire nuovamente e conquistare il mercato con un nuovo top di gamma di assoluto livello.

OnePlus 5: le possibili specifiche tecniche

Alla base del progetto del nuovo OnePlus 5 ci sarà il SoC Qualcomm Snapdragon 835, il nuovo top di gamma di Qualcomm che, come già emerso nelle scorse settimane, sarà un’esclusiva di Samsung sino ad aprile. I primi smartphone con Snapdragon 835 come il nuovo OnePlus 5 o il già annunciato Sony Xperia XZ Premium arriveranno sul mercato tra la fine della primavera e l’inizio della prossima estate.

Il nuovo OnePlus 5 potrà contare su di una scocca in vetro e metallo anche se non è esclusa la realizzazione di una versione in ceramica. Rispetto ai suoi predecessori, una delle principali novità che verranno introdotte dal nuovo OnePlus 5 è rappresentata dal display che sarà di tipo dual edge, una soluzione analoga a quella proposta dal Galaxy S7 Edge.

La scheda tecnica del nuovo OnePlus 5 si completerà con 6 o 8 GB di memoria RAM, almeno 64 GB di storage interno. Sul mercato lo smartphone dovrebbe arrivare anche in una variante da 256 GB di memoria interna. A completare le specifiche tecniche ci sarà una camera posteriore da 23 Megeapixel, una anteriore da 16 Megapixel, una porta USB-C ed una batteria da 4.000 mAh.

Ulteriori dettagli in merito al nuovo OnePlus 5, alla sua data di uscita ed al prezzo di vendita, che come sempre sarà concorrenziale, dovrebbero emergere già nel corso delle prossime settimane. Nel frattempo, il OnePlus 3T continuerà ad essere uno dei punti di riferimento del mercato Andorid.