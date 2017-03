OnePlus 5 rumor: display dual edge e corpo in ceramica

Secondo alcune ultime indiscrezioni rilevate su un sito coreano, si torna a parlare di OnePlus, la marca produttrice di flagship killer.

Il prossimo top di gamma potrebbe arrivare tra qualche mese è soggetto di alcuni rumors, i quali segnalano alcune interessanti caratteristiche del dispositivo, come ad esempio la possibilità di trovare un display dual edge come quello di Samsung Galaxy S7 Edge.

OnePlus pare stia pensando di utilizzare, come hanno già fatto alcune case cinesi, lo schermo con la doppia curvatura, senza però fornire alcuna informazione sulla dimensione del display. Un’altra informazione interessante riguarda il reparto fotografico. Difatti, la fotocamera di OnePlus 5 potrebbe adottare un sensore da 23 Megapixel.

Passando alle caratteristiche tecniche, il dispositivo dovrebbe arrivare con processore Qualcomm Snapdragon 835, pertanto l’uscita di OP5 sarà sicuramente posticipata a quando Samsung smetterà di avere l’esclusiva del SoC. Insieme a quel processore, potremmo trovare i già conosciuti 6 GB di RAM o addirittura 8 GB, anche se la vediamo come una cosa improbabile, con minimo 64 GB di storage interno. Si vocifera anche una possibile opzione di 256 GB di storage interno.

Altri dettagli ci dicono che molto probabilmente avremo un tipo di porta USB Type-C, con la solita ricarica veloce (DashCharge), e una batteria da ben 4000 mAh, una fotocamera interna da 16 megapixel con caratteristiche e funzionalità simili a quella del 3T.

Dopo tutto questo potreste chiedervi: ma perché non lo chiamano OnePlus 4? La risposta è “semplice”, a quanto pare in Cina il numero “4” non sembra essere un numero molto fortunato e in casa OnePlus paiono essere superstiziosi, cosa che sicuramente non preoccupa Xiaomi, giusto?