OnePlus 5 sarà il device più sottile di sempre, ma non si farà mancare niente: caratteristiche, prezzo ed uscita

Secondo quanto riferito dalle ultime indiscrezioni, provenienti dalla lontana Cina, i device della famiglia OnePlus 5 saranno decisamente più sottili di tutti i loro predecessori.

Nuove conferme in merito alle dotazioni tecniche di questi nuovi terminali indicano inoltre la presenza attiva di eccezionali moduli di memoria da ben 8GB, con affiancate unità SoC Qualcomm in revisione Snapdragon 835 a 10nm Octa-Core System e batterie da ben 4.000mAh.

Inoltre, nel contesto delle specifiche, si è fatto e si continua a fare un gran discutere in merito alle previste implementazioni per i sistemi di punta e scatta Dual-Cam che, tuttavia, non trovano conferma dai primi sample visti ed esaminati direttamente dall’account Twitter della compagnia cinese, ove viene mostrato un OnePlus 5 a singola fotocamera posteriore.

Ad ogni modo, pare che la compagnia intenda promuovere la realizzazione di un comparto multimediale d’avanguardia, che si avvalga della collaborazione degli esperti di DxOMark, società specializzata nel campo della fotografia digitale e dell’analisi comparativa dei prodotti.

In questo caso, dunque, l’ipotesi di un sistema a doppia fotocamera non è affatto da escludere, ed è assai probabile che gli ingegneri propendano all’affiancamento di un obiettivo in bianco e nero che conferisca profondità e nitidezza agli scatti, allo stesso modo della concorrenza Huawei P9.

La fotocamera posteriore, quindi, dovrebbe garantire l’implementazione di un doppio sensore con risoluzione d’uscita a 16 Megapixel ed apertura focale @f/1.8, uno dei quali in versione monocromatica.

Un’immagine esplicativa, fornita dal portale cinese estero di Weibo, mostra chiaramente la presenza di un sistema di scatto disposto in alto a sinistra retro-scocca con allineamento nel senso orizzontale.

Al momento, per quanto riguarda questo OnePlus 5, l’opinione comune propende a favore di un sistema di memoria da 8/128GB. Il terminale, secondo quanto indicato, dovrebbe giungere alla sua fase di presentazione nel corso della giornata del prossimo 15 Giugno 2017, sebbene non sia ancora possibile stabilire una data precisa per la commercializzazione ai retailer in Italia.

Per quanto riguarda il prezzo, invece, un rivenditore aveva indicato un listino pari a $450. Una cifra decisamente troppo bassa per risultare in linea con quelle che sono le caratteristiche offerte dal terminale. In merito al nuovo smartphone top di gamma OnePlus ci si attendono di certo nuove indiscrezioni. Restate sintonizzati e non perdetevi tutti gli aggiornamenti.

