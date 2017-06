OnePlus 5 sfida la concorrenza top di gamma con i suoi 8GB di memoria RAM: nuove conferme giungono da GeekBench

Nel corso dell’ultimo periodo, l’attenzione del comparto smartphone si è incentrata su quelli che sono, e che saranno, i protagonisti della scena mobile phone di questo 2017 e, tra questi, non si possono non menzionare i Galaxy S8, LG G6, iPhone 8 e soprattutto le proposte d’oltreoceano come OnePlus 5, per i quali si è indicata la data del prossimo 20 Giugno 2017 quale presentazione ufficiale al pubblico.

L’hype generale generatosi attorno al prossimo top di gamma della software house cinese non accenna a placarsi, ed anzi lascia spazio a nuove considerazioni in merito alle dotazioni tecniche da fornirsi sul finire del mese. La campagna mediatica e le continue indiscrezioni stanno per lasciare il passo ad un terminale per il quale, nel corso di queste ore, si è indicata la presenza di una dotazione di memoria RAM da ben 8GB.

Il fatto di adottare un simile quantitativo di memoria RAM non è di certo una novità assoluta nel contesto dei mercati cinesi, ma pensare di avere a disposizione un terminale che esprime il massimo potenziale nel minimo ingombro, e ad una frazione del costo delle proposte di mercato concorrenti, lo rende assai appetibile ad una clientela quanto mai esigente.

Con un listino di circa €550, OnePlus 5 potrebbe rigettare drasticamente le sorti di un mercato che sta conoscendo e che conoscerà competitor d’alto rango. Al momento, non è chiaro se il prezzo di listino si riferisca alla variante Premium o alla versione Standard ma, come sappiamo, il costruttore di Shenzen è famoso per il fatto di concedere terminali top di gamma a prezzi a dir poco competitivi.

Il noto portale di GeekBench, in queste ore, riporta nel proprio database il riferimento ad un terminale avente ben 8GB di memoria RAM e 64/128GB di spazio interno di memoria, che si accompagna ad una dotazione SoC made in Qualcomm per le revisioni dei processori Snapdragon 835 a 10 nanometri, gli stessi utilizzati per i Galaxy S8 ed S8+ Plus nei mercati USA. Potenza e prestazioni assicurate, quindi, per un multitasking fluido e senza compromessi.

Al momento, dunque, l’unica incognita pende in merito a quello che sarà il prezzo di listino in riferimento al modello considerato. Voi che cosa ne pensate del OnePlus 5? 8GB di RAM sono davvero necessari a bordo di un terminale mobile? Spazio a tutte le vostre personali considerazioni al riguardo.

FONTE