Opera Neon: browser concept con focus sui contenuti

La casa madre di Opera Browser, nota per la realizzazione di sistemi software di navigazione online destinati tanto al comparto mobile che a quello desktop, si è portato alla realizzazione di un concept browser dalle sembianze straordinarie, ed il cui focus si incentra sull’attenzione da porre ai contenuti, andando ad evitare inutili distrazioni che compromettono la navigazione online.

Si tratta di un prodotto che introduce, in via del tutto esclusiva. una serie di novità interessanti che si tradocono, ad esempio, nella concreta possibilità di gestire un multi-tasking web fluido e dinamico, come mai prima d’ora. Di fatto, sino a questo momento, mai si era visto un prodotto che curasse, con particolare rigore, l’aspetto user-friendly di navigazione. Le procedure di accesso, le funzioni e le caratteristiche sono quanto meno a portata d’utente.

Il responsabile del team Opera Browser ha dichiarato che:

I browser web di oggi provengono fondamentalmente dallo scorso millennio, un tempo in cui il web era pieno di documenti e di pagine. Con il progetto Opera Neon, vogliamo mostrare alle persone la nostra visione per il futuro del web

Si tratta ovviamente soltanto di un concept browser che non va a sostituire le release originaria ma che, comunque, introduce una serie di novità interessanti come, per esempio:

nuova start page personalizzabile con lo sfondo desktop

sidebar nel lato sinistro con un video player, una gallery e un download manager

nuova barra visual Tab a destra della finestra per facilitare l’utente a distinguere i diversi tab

sistema intelligente che gestisce automaticamente i tab. I tab utilizzati più frequentemente fluttueranno in alto, mentre quelli meno utilizzati verranno posizionati in basso

nuova omnibox con il supporto ai principali motori di ricerca e alla ricerca libera

A tutto questo, poi, si sommano alcune peculiari caratteristiche che contraddistinguo il prodotto dalle masse come la possibilità di gestire il sistema in modalità split-screen, ovvero sia navigare contemporaneamente su due pagine web.

A questo, tra l’altro, si somma la concreta possibilità di interagire in maniera semplificata con i contenuti multimediali. Di fatto, tramite la feature pop-out dei video possiamo visualizzare video mentre navighiamo. Con snap-to-gallery, invece, possiamo ritagliare un’istantanea di schermo per poi condividerla facilmente tramite le social platform oppure salvarla direttamente in galleria.

Alo stato attuale, il browser Opera Neon è disponibile per le piattaforme Desktop dei sistema Windows e Mac al seguente indirizzo. Lo hai provato? Che cosa ne pensi? Lascia pure qui tutte le tue personali impressioni al riguardo.