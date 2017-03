by Giovanni Donato





Da qualche ora, grazie a nuove indiscrezioni, siamo venuti a conoscenza che il brand cinese Oppo ha in programma per il 23 marzo 2017 un nuovo evento, durante il quale, salvo imprevisti dell’ultimo minuto, svelerà al grande pubblico due nuovi selfie-phone, ovvero: F3 ed F3 Plus.

Grazie a qualche scatto che arriva direttamente dalle filippine, sappiamo che questi due nuovi smartphone Android vanteranno anteriormente una fotocamera doppia per selfie senza precedenti. Ma le novità non sono terminate, infatti, secondo i colleghi del sito Android Pure, il nuovo F3 Plus di Oppo dovrebbe vantare la seguente scheda tecnica:

Ampio pannello touchscreen con diagonale da 6 pollici e risoluzione Full HD con protezione vetro Corning Gorilla Glass 5;

CPU MSM8976 Pro octa-core di casa Qualcomm associata ad un quantitativo di RAM pari a 4GB;

ROM di 64GB espandibile via microSD fino ad un massimo di 256GB;

Connettività: Dual-SIM 4G LTE;

Fotocamera doppia davanti da 16 e 8 megapixel;

Fotocamera principale con sensore da 16 megapixel;

Batteria da 4.000 mAh che dovrebbe garantire un’ottima autonomia;

Grandezze: 163,63×80,8×7,35mm per un peso complessivo di 185 grammi;

Piattaforma operativa Android Marshmallow versione 6.0 con interfaccia proprietaria ColorOS 3.0 – del debutto di Nougat per il momento tutto tace -.

LEGGI ANCHE: Oppo Find 9 si fa in due: l’attesa è quasi finita…

Attualmente è tutto ciò che sappiamo su questi nuovi dispositivi del colosso cinese. Per maggiori info non ci resta che aspettare con trepidazione l’annuncio ufficiale. Nel frattempo, per smorzare l’attesa, fateci sapere le vostre impressioni nel box apposito ai commenti.