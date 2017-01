OPPO R6091 su GFXBench, versione aggiornata di OPPO F1 Plus in arrivo?

Se amate la casa produttrice cinese Oppo, vi consigliamo di leggere con la massima attenzione l’articolo odierno. Il più delle volte, come ben saprete, le diverse piattaforme di benchmark in circolazione commettono errori grossolani per quanto concerne l’identificazione di qualche componente, sopratutto quando si tratta di CPU, come potrebbe essere successo al misterioso Oppo R6091, da qualche ora avvistato sull’affidabilissimo GFXBench.

Evidenziamo fin da subito che la presunta scheda tecnica del dispositivo dell’azienda cinese non corrisponde a nessun dispositivo che conosciamo, ma prendendo in considerazione qualche report potrebbe essere una versione aggiornata di Oppo F1 Plus, device destinato prevalentemente a coloro che amano alla follia scattare selfie, presentato nel corso del 2016 dalla compagnia cinese Oppo.

In effetti se andiamo a dare uno sguardo alle diversità tra F1 Plus e il misterioso smartphone Oppo R6091 sono pochissime: GFXBench ha rivelato un processore MT6750T di MediaTek mentre F1 Plus vanta un MediaTek MT6755. Ecco la motivazione per cui il device finito su uno dei benchmark più affidabili che ci siano potrebbe alla fin dei conti essere un semplice F1 Plus equipaggiato della piattaforma operativa Android Marshmallow aggiornata alla versione 6.0.

Rammentiamo, sopratutto per chi non lo sapesse, che F1 Plus di casa Oppo è stato lanciato sul mercato con a bordo il sistema operativo Android Lollipop 5.1 e fino a questo momento, per motivi a noi ignoti, non ha ancora ricevuto alcun aggiornamento. Il produttore cinese quindi potrebbe essere in fase di prova con il nuovo sistema di Google che potrebbe debuttare tra qualche settimana. Staremo a vedere.