Panasonic: due nuove soundbar con subwoofer senza fili

Panasonic ha presentato le sue nuove soluzioni 2017 per il comparto audio classificate come soundbar SC-HTB688 e SC-HTB488. Amdebue i modelli in esame sono formati da un corpo centrale e da un subwoofer wireless separato e riportano rispettivamente dimensioni di 853 x 60,5 x 90 mm e 185 x 303 x 337 mm per il subwoofer.

A livello estetico le soluzioni non presentano tangibili distinzioni mantenendo di fatto un design quasi perfettamente identico. Ad ogni modo le differenza di riscontrano a livello hardware e si devono alla diversa potenza erogata dai moduli.

Mentre HTB488 rispecchia una configurazione a 2.1 canali con un’erogazione in potenza sonora pari a 45W per ciascuno più 90W per il subwoofer (180W totali), HTB688 è una soundbar 3.1 con erogazione in potenza di 60W a canale più ulteriori 120W per il woofer (totale di 300W).

Tutte le soluzioni sono full range e riportano dimensione dei coni pari a 4,5 x 12 cm. Il modello HTB688 si differenzia da quello di fascia inferiore per la presenza di un canale centrale dedicato alle ottimizzazioni dei dialoghi. Lato connettività troviamo HDMI con ARC, ingresso ottico digitale, ingresso analogico e Bluetooth. Pieno supporto ai formati Dolby Digital e DTS con possibilità di ricreare l’effetto Virtual Surround.

La data di uscita prevista delle nuove Soundbar Panasonic nel nostro mercato è stata stabilita tra Aprile e Maggio 2017 ad un prezzo di partenza di €199. Di seguito riportiamo le specifiche tecniche dei nuovi prodotti.

Panasonic HTB688 Soundbar

Sistema a 3.1 canali

Subwoofer wireless

Dolby Digital

DTS Digital Surround

Virtual Surround

Modalità sonora (standard/musica/cinema/vocale/notizie)

Tecnologia wireless Bluetooth

Funzionalità HDMI-CEC

Input audio digitale

Posizionabile su parete

Panasonic HTB488 Soundbar

Sistema a 2.1 canali

Subwoofer wireless

Dolby Digital

DTS Digital Surround

Virtual Surround

Modalità sonora (standard/musica/cinema/vocale/notizie)

Tecnologia wireless Bluetooth

Funzionalità HDMI-CEC

Input audio digitale

Posizionabile su parete

Abbinabile ai modelli TV Panasonic EX700/600

Che cosa ve ne pare di queste nuove soluzioni? A voi tutti i commenti al riguardo.

LEGGI ANCHE. Panasonic TV OLED UHD: nuovo trailer teaser mostra il prodotto