Panasonic Toughbook CF-33: convertibile corazzato con Windows 10 e display 3:2

Al Mobile World Congress 2017 di Barcellona c’è stata anche Panasonic Technologies che con i suoi nuovi convertibili rugged 2-in-1 ha attirato verso di se l’attenzione del pubblico presente in sala.

Si tratta di sistemi di ultima generazione che fanno della sicurezza il loro parametro fondamentale. Si fondano su un corpo macchina che riporta ad un display in formato 3:2 con diagonale da 12 pollici in risoluzione QHD e sistema operativo base Microsoft Windows 10.

Il nuovo portatile Panasonic è disponibile sia con la tastiera che come apparato hardware separato in modalità Tablet che adatta perfettamente il layout delle applicazioni al sistema sia in presenza che in assenza di keyboard.

Il tablet Panasonic è chiaramente un business-device con applicate le potenzialità di un sistema solido dal punto di vista fisico. Non manca infatti il supporto a Cortana per l’assistenza vocale alle funzioni e l’antivirus integrato Windows Defender con sistema anti-phishing.

Il profilo corazzato permette al dispositivo di resistere a stress di notevole entità e di sollevare ogni preoccupazione nell’utilizzo outdoor. La luminosità tarata sui 1200cd/m2 è chiaramente indice di un portatile perfettamente visibile sotto la luce diretta del sole ed è infatti pensato per un utilizzo in piena mobilità.

Il pannello touch è inoltre realizzato mediante un processo che consente un’interazione anche in presenza di guanti mentre la penna digitale in conformità agli standard IP55 ed integrata in bundle con il prodotto consente di scrivere, appuntare e disegnare tramite Windows Ink con una precisione ed un’affidabilità davvero ragguardevoli.

Nello specifico il datasheet del componente riporta in dote le seguenti caratteristiche distintive:

Display: 3:2 da 12 pollici Dual touch QHD (2160 x 1440)

3:2 da 12 pollici Dual touch QHD (2160 x 1440) Processore: Intel Core 7a generazione

Intel Core 7a generazione Webcam: 2MP

2MP Microfoni stereo

Multimedia: cam posteriore da 8MegaPixel per il login tramite Windows Hello

cam posteriore da 8MegaPixel per il login tramite Windows Hello Connessione outdoor: 4G LTE (opzionale)

4G LTE (opzionale) Opzioni aggiuntive: GPS U-Blox NEO-M8 (opzionale)

GPS U-Blox NEO-M8 (opzionale) Connessioni ed Interfacce: USB 3.0, HDMI, LAN, micro SD-XC, jack 3,5mm

USB 3.0, HDMI, LAN, micro SD-XC, jack 3,5mm Batterie : facilmente sostituibili

: facilmente sostituibili funzionalità Desktop Port Replicator per utilizzare il tablet come desktop

Sistema operativo: Windows 10

Panasonic Toughbook CF-33 giungerà al mercato europeo nel corso del secondo semestre dell’anno e con garanzia di tre anni ad un prezzo base di €2.992 per la versione Tablet e di €3.552 per la versione con tastiera incorporata. Si tratta di un prodotto decisamente interessante ed indirizzato fondamentalmente ad una specifica categoria d’utenza. Un’utenza che non vuole certo scendere a compromessi in quanto a qualità, prestazioni e sicurezza. Che te ne pare?

Segui il Mobile World Congress 2017 direttamente dai nostri canali fino al prossimo 2 Marzo 2017 e non perderti tutte le news e le anticipazioni sui prodotti di ultima generazione.

