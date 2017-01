Panasonic TV OLED UHD: nuovo trailer teaser mostra il prodotto

Panasonic propone un breve video relativo alle sue proposte TV OLED TX-65EZ1000 presentati al Consumer Electronic Show 2017. Il modello si caratterizza per la presenza di un pannello OLED con diagonale da 65 pollici definito dalla stessa società come OLED Master HDR.

Conta sulla presenza di due sistemi rilevanti che lo caratterizzano rispetto alla precedente generazione vista nel modello CZ950. La prima novità riguarda la presenza di un sistema integrato per il processing dei contenuti HDR (High Dynamic Range) che consente di ottenere picchi di luminosità pari a 800 cd/m2 – nits. La seconda invece consiste nell’ampliamento dello spazio colore DCI-P3 con copertura quasi totale e ben lontano dal 90% visto con la generazione precedente.

Il filtro Absolute Black posto a monte del pannello garantisce un ottimo fattore di assorbimento della luce ambientale e del riverbero d’immagine. Il nero, in questo, caso è davvero assoluto e profondo. L’utilizzo di detto sistema contribuisce inoltre ad evitare fenomeni di aberrazione cromatiche sulle tonalità magenta che si verificano con le tecnologie OLED in presenza di una luminosità ambientale intensa.

Panasonic TV EZ1000 offre una dotazione hardware di sistema di ultima generazione basata su piattaforme intelligenti HCX per il sistema a microprocessore. Si tratta del nuovo Studio Colour HCX2 posto al vertice delle soluzioni integrate di processing delle immagini TV. La garanzia di compatibilità con due dei tre formati HDR ad oggi presenti sul mercato contribuisce ad offrire supporto ad HDR10 ed HLG (Hybrid Log-Gamma) per il flusso dati televisivo.

La sezione audio è forte di un sistema integrato soundbar realizzato in collaborazione con gli ingegneri Technics. Soluzioni formate da 14 speraker Dynamic Blade ripartiti in 8 woofer, 2 tweeter per le alte frequenze, 4 squaker ed un radiatore passivo. Il tutto per una potenza sonora d’uscita di 80W. Lato software troviamo poi la piattaforma Smart My Home Screen 2.0 di ultima generazione, la quale consentirà di avere un rapido accesso alle funzioni applicative ed ai contenuti.

L’uscita del TV Panasonic EZ1000 per il mercato italiano è stata prevista per il mese di Giugno 2017 ad un prezzo ancora da definire. Vi lasciamo con il video di cui vi parlavamo in apertura e con l’esortazione a dire la vostra in merito a questa nuovo prodotto.

LEGGI ANCHE: Panasonic EZ1000: TV OLED top realizzato con gli esperti di Hollywood