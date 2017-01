Paypal: €20 di sconto e spedizione gratuita su Gli Stockisti

Paypal rende attiva un’iniziativa che consente di ottenere uno sconto di €20 e spedizione gratuita per l’acquisto del tuo prossimo smartphone. La nuova offerta pare interessane e si colloca nel contesto del noto portale di vendita online de Gli Stockisti.

A partire dalla giornata del 18 Gennaio 2017 e sino al 5 Febbraio 2017 la partnership tra con Gli stockisti permetterà di ottenere uno sconto sul’acquisto di un nuovo telefono intelligente.

Le condizioni prevedono che il listino minimo dello smartphone sia di almeno €299 ed è prevista anche la cumulabilità delle offerte con altre in corso.



Per poter usufruire dei vantaggi messi in atto dalla nuova promozione sarà sufficiente saldare il conto attraverso il proprio account Paypal ed applicare poi il codice PAYPAL2017SMART. La promozione è valida per tutti gli smartphone in catalogo.