Perché acquistare Samsung Galaxy S7 ed S7 Edge: offerte passa a Wind 2017 in aggiornamento

Sono novità importanti quelle trapelate in queste ore per tutti coloro che avevano intenzione di acquistare un Samsung Galaxy S7 o un Samsung Galaxy S7 Edge attraverso le nuove offerte passa a Wind e dedicate ai vecchi clienti della compagnia telefonica. Con l’inizio del 2017, infatti, stiamo assistendo ad un interessante aggiornamento dei prezzi non solo riguardanti i singoli piani tariffari dell’operatore, ma anche per quanto concerne il costo associato ai singoli smartphone.

Emblematico proprio il caso dei Samsung Galaxy S7 e Samsung Galaxy S7 Edge. Ufficialmente, se intendete acquistare i due top di gamma brandizzati, troverete ora il Samsung Galaxy S7 Edge disponibile a 729,90 euro anziché 829,90 euro, mentre il Samsung Galaxy S7 di listino ora costa 629,90 euro anziché 729,90 euro. Chiaramente siamo a livelli comunque più alti rispetto a quelli disponibili in Rete, ma in tanti ancora oggi preferiscono comprare direttamente presso i centri autorizzati delle compagnie telefoniche.

Le novità con le offerte passa a Wind, oltre a quelle destinate ai clienti più datati dell’operatore, certo non finiscono qui. Andando a dare uno sguardo al listino smartphone, infatti, possiamo osservare che chi intende acquistare un Samsung Galaxy S7 può farlo anche con un costo pari a 10 euro al mese per 30 mesi e con un anticipo di 99,90€. Ancora, il Samsung Galaxy S7 Edge richiede un esborso di 12 euro al mese per 30 mesi, con anticipo di 99,90 euro.

Insomma, il nuovo anno ha portato un apprezzabile aggiornamento delle offerte passa a Wind, sia per quanto concerne la All Digital (500 minuti verso tutti e 5 GIGA di internet a 10 euro ogni 28 giorni), sia con la cosiddetta All Inclusive (500 minuti verso tutti, 500 SMS verso tutti e 2GB di internet a 12 euro al mese), ma come avrete osservato le occasioni giungono anche con top di gamma come il Samsung Galaxy S7 ed il Samsung Galaxy S7 Edge.