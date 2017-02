Piaggio Gita, la valigia che si muove da sola non è la prima: ecco tre alternative

Piaggio ha presentato Gita, la sua Smart Bag, in questi giorni, attirando grandissima attenzione dalla stampa internazionale. Gita è una valigia 2.0 in grado di connettersi con il suo proprietario, e di seguirlo grazie alle sue ruote.

Il progetto è ambizioso e ben realizzato, si tratta in pratica di un Segway automatizzato che segue il suo proprietario invece di trasportarlo. Noi italiani abbiamo una certa attenzione per il design ed il prodotto Piaggio ha un fascino tutto particolare. Insomma, è bellissimo.

Purtroppo piaggio ha annunciato di non aver pianificato un’entrata sul mercato consumer a breve, ma di stare lavorando ad una serie di partnership B2B con tour operator e organizzatori di eventi. Allo stesso tempo non abbiamo ancora notizie sul prezzo, dati i volumi sicuramente non enormi il costo potrebbe essere simile a quello di una piccola utilitaria.

Se anche voi non vedevate l’ora di andare a fare la spesa con il vostro caddy robotizzato personale, ecco una serie di alternative che potete considerare:

Cowa Robot, il trolley che ti segue

Uscito su Indiegogo a giugno ha raccolto più di 500.000$, ed è disponibile in preorder per 700$. Esteticamente sembra un trolley montato su una macchina telecomandata, ma funziona e non costa neanche una fortuna.

A.G., valigia semovente intelligente

Smart Bag a tutti gli effetti, purtroppo non è riuscita a finanziarsi nonostante il costo di soli 199$. Le caratteristiche erano interessanti: allarme, caricatore USB e telecomando per guidarla ad una velocità di 5km/h.

Modobag, la valigia che diventa una moto

Perchè limitarvi ad una valigia che trasporta le vostre cose, quando potrebbe trasportare voi stessi? Modobag è una valigia che potete cavalcare e guidare ad una velocità di 8km/h. Oltre ad essere pratica per chi è in ritardo, è estremamente divertente. Il costo è intorno ai 1000$, ma se considerate che potrebbe essere la vostra salvezza se arrivate sempre in ritardo in aeroporto, sono soldi ben spesi.