PlayStation 4 Pro, arriva il Boost Mode: migliorate le prestazioni con i giochi non supportati

PlayStation 4 Pro dispone di un hardware molto superiore a quello della “vecchia” PlayStation 4, ma nonostante ciò alcuni titoli – rilasciati prima della commercializzazione di PS4 Pro – girano in maniera meno fluida che sulla versione standard della console Sony. Ma grazie ad un aggiornamento del firmware alla versione 4.50 questa criticità è stata finalmente risolta. Ancora non è nota la data di rilascio del nuovo firmware, ma è probabile sarà disponibile a breve.

Ecco il Boost Mode: e i giochi “volano” come dovrebbero su PlayStation 4 Pro

L’update del firmware introduce il Boost Mode, una modalità che, come suggerisce il nome, potenzia le prestazioni della console con i titoli più datati e che, attualmente, non giovano del miglior hardware di PlayStation 4 Pro ma anzi funzionano con problemi. Questo perché nei giochi non supportati da PS4 Pro le unità di calcolo in più rispetto alla versione classica vengono disabilitate automaticamente, con conseguenti cali di prestazione.

Invece grazie al Boost Mode processore e scheda grafica di PlayStation 4 Pro lavorano al meglio delle loro possibilità anche con i videogiochi rilasciati prima del lancio della nuova console. Ridotti non solo i cali di frame rate ma anche i tempi di caricamento.

Trattandosi di giochi non pensati per PS4 Pro nemmeno la Boost Mode migliora i dettagli grafici, ma come già detto si limita a migliorare le prestazioni in termini di fluidità e caricamento. Fra i titoli già testati e che effettivamente dimostrano di girare molto meglio, segnaliamo Wolfenstein The New Order, Just Cause 3, The Witcher 3 Wild Hunt e Bloodborne.

Ma i giochi testati in questa nuova modalità da alcuni utenti che hanno avuto accesso anticipato alla beta sono moltissimi.

