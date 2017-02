Nasce Playstation Italia, il primo magazine Italiano dedicato interamente alla Playstation

Tra i tanti magazine di videogiochi, più o meno storici, che affollano il web, ne mancava uno totalmente dedicato alla playstation. Ecco il motivo per cui è nato Playstation Italia.

Playstation Italia è il nuovo magazine online di notizie, recensioni e guide, tutto italiano, dedicato completamente a Playstation, Playstation Network e Playstation VR. Lo scopo è molto semplice: aggregare gli appassionati italiani della console Sony, proponendo aggiornamenti puntuali e costanti sul mondo Playstation, senza trascurare guide, recensioni, approfondimenti ed anteprime.

Playstation Italia nasce anche per aggregare in una community attiva e partecipe i tantissimi appassionati, attraverso un sistema di aiuto e confronto reciproco direttamente all’interno del magazine. Come succedeva una volta, sarà possibile cercare aiuto o condividere le proprie esperienze all’interno della community, oppure cercare compagni per una nuova avventura multiplayer.

Le console moderne sono ormai un centro di intrattenimento a 360°, motivo per cui Playstation Italia non dimenticherà anche tutti gli aspetti legati al cinema, alla musica ed alle app del Playstation Network.

Il nuovo magazine non trascurerà neanche chi segue la Playstation dai suoi esordi. Ci saranno quindi numerosi spazi legati al retrogaming ed a retrospettive su quegli episodi che hanno fatto la storia dei videogiochi. Allo stesso tempo, ci sarà una grande attenzione per il mondo degli sviluppatori indipendenti, e per tutte le novità che non trovano spazio sugli scaffali.

Non si può però guardare indietro senza allo stesso tempo guardare al futuro. La realtà virtuale infatti sarà un topic molto importante per il magazine. Su PlaystationItalia.it verrano seguite tutte le evoluzioni ed i progressi del mondo legato a Playstation VR, non solo rimanendo in ambito videoludico, ma osservando anche le evoluzioni di questa tecnologia nel cinema e nelle esperienze virtuali in genere.

Playstation Italia è completamente indipendente e non è in nessun modo affiliata a Sony Italia. Il magazine quindi può garantire una completa imparzialità ed obbiettività in tutti gli argomenti trattati.