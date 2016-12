Playstation Store: in offerta Fifa 17, Uncharted 4 e molti altri

Ci siamo, mancano poche ore a Natale, però le feste su Playstation Store non sono finite. Tanti gli sconti disponibili, non mancano occasioni ghiotte. Come di consueto, Sony affida a un comunicato stampa l’elenco dei prodotti scontati.

Tanti motivi per concedersi qualche gioco nuovo nel periodo festivo, il miglior regalo per utenti Playstation. Una delle occasioni più ghiotte riguarda Uncharted 4, ma sono tanti altri i prodotti in sconto. Scopriamo insieme le occasioni di gennaio.

Playstation Store, le offerte di gennaio

Grandi notizie per gli amanti del calcio, a metà prezzo c’è l’ultimo capitolo della saga EA Sports, ma le sorprese non finiscono qua. Da sottolineare anche Mad Max a un prezzo irripetibile. Scopriamo nel dettaglio le offerte di gennaio.

– Battlefield 1 €39.99 (sconto del 42% )

– FIFA 17 €34.99 (sconto del 50%)

– UNCHARTED 4: Fine di un Ladro Digital Edition €27.99 (sconto del 53% )

– Rise of Tomb Raider: 20 Year Celebration €29.99 (sconto del 50%)

– Mad Max €14.99 (sconto del 78%)

– Ratchet & Clank €19.99 (sconto del 42% )

– The Witcher 3: Wild Hunt – Game of the Year Edition €29.99 (sconto del 40%)

Battlefield, Fifa 17, Uncharted 4, Rise of Tomb Raider e Ratchet & Clak sono ottimizzati per PS4 Pro, dunque le offerte di gennaio su Playstastion Store permettono ai giocatori di mettere subito alla prova il nuovo hardware di casa Sony