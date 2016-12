Pokemon GO ufficiale: è arrivato su Apple Watch

Nel corso di questi ultimi giorni abbiamo appreso, attraverso un’immagine apparsa sul noto forum internazionale di Reddit, dell’ormai imminente arrivo di Pokemon GO tra le file di indossabili appartenenti alla famiglia di prodotti Apple di ultima generazione.

Niantic, software house che in questi mesi ci ha resi partecipi di un vero e proprio successo nell’ambito del mobile gaming tramite il suo Pokemon Go, amplia il range di utilizzo del suo prodotto rendendolo finalmente disponibile nei riguardi degli indossabili della serie Apple Watch. Un fatto che seguita a breve distanza da una dichiarazione ufficiale pervenutaci in queste ultime ore in redazione.

Tramite questa nuova versione applicativa, di fatto, possiamo avere un prospetto informativo utile ed un sistema rapido per collezionare oggetti dai Pokestop, sebbene per al cattura dei Pokemon si richieda necessariamente l’utilizzo dello smartphone.

Entrando nel dettaglio, possiamo dire che attraverso il nostro orologio intelligente potremmo visualizzare i chilometri mancanti alla schiusa delle uova, le medaglie ottenute, e gli experience point necessari per il passaggio al livello successivo così come le creature presenti nelle vicinanze.

Come se non bastasse, l’app Pokemon Go Apple Watch consentirà di avere un prospetto sulle calorie bruciate ed i chilometri percorsi. Si ricorda, inoltre, che con le ultime patch applicative hanno portato ad un aumento del fattore visibilità in zone poco popolose ed introdotto i Pokemon di seconda generazione, oltre che l’ormai noto Pikachu natalizio.

Di seguito, infine, mostriamo gli screenshot che testimoniano l’arrivo della nuova app a bordo degli indossabili del brand Apple. Che cosa ve ne pare? Lasciateci pure tutti i vostri commenti e le vostre considerazioni al riguardo.

