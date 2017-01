Porno su YouTube: c’è un bug che terrorizza Google

YouTube è oggetto di forti aggiornamenti in questi giorni, si pensi a tutte le novità che stanno venendo implementate sulle versioni mobile in queste ore. Stavolta però non vi parliamo di nuove feature o di restyling relativi l’interfaccia utente, le ultime notizie fanno preoccupare non poco Google, obbligata a correre ai ripari.

Gli ultimi mesi sono stati segnati da una sempre maggior attenzione nell’azione di filtro condotta di YouTube, con tanto di misure controverse quali il lancio di YouTube Heroes, tuttavia continuano a circolare contenuti irregolari. Porno su YouTube, sembra impossibile ma sta succedendo e tutto questo a causa si un bug…

La guerra di Google al porno su YouTube

Uno dei fronti che tiene maggiormente impegnata Google in questo periodo è la sorveglianza su YouTube, diventata ormai questione critica. Big G è stretta tra varie minacce, una delle più complesse è rappresentata dalla presenza di contenuti porno su YouTube.

Il divieto dell’azienda è chiarissimo, ma è notizia delle ultime ore la presenza di una backdoor che consente di caricare video vietati. Stando a quanto scrive lo staff di torrentfreak.com, alcuni cybercriminali starebbero usando Youtube come magazzino per filmati hard, che poi vengono ricondivisi sui loro siti.

I contenuti in questione non vengono resi pubblici, ma i server Google vengono usati come piattaforma per salvarli. Non essendo “visibili” al pubblico del servizio streaming, il controllo viene facilmente bypassato.

Il trucco è rappresentato dallo sfruttamento del servizio di hosting offerto da Google, i criminali hanno vita facile nel caricare porno su YouTube e poi piazzarlo sui propri siti attraverso GoogleVideo.com.

Una falla che sta destando grandi preoccupazioni, soprattutto tra gli operatori dell’industria a luci rosse, che vedono i propri copyright costantemente violati. Una nuova sfida per Google.