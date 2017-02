Porto-Juventus in diretta streaming: come guardare la Champions League su smartphone

Come guardare Porto-Juventus in diretta streaming oggi 22 febbraio? La domanda aleggia nella mente di milioni di tifosi bianconeri, soprattutto considerando il fatto che la partita non sarà trasmessa in chiaro su Canale 5 dopo l’annuncio di Mediaset giunto nelle scorse settimane. I due ottavi di finale che vedono protagonista le squadre italiane (in riferimento anche alla sfida tra Real Madrid e Napoli) saranno un’esclusiva di Premium Sport e quindi in TV risulteranno visibili solo agli abbonati.

Qual è la soluzione alternativa ed ovviamente legale? Come tutti sanno, esattamente come avviene con Sky, esiste il servizio Premium Play che segue le orme di SkyGo. In questo modo gli utenti che sono abbonati a Mediaset Premium, con un pacchetto che comprende anche la Champions League, potranno accedere all’apposito sito o all’app pensata pensata sia per gli utenti Android, sia per quelli iOS. in modo tale da godersi lo spettacolo della sfida tra Porto e Juventus.

Con il PC sarà necessario accedere a browser come Internet Explorer, visto che Google Chrome risulta non supportato, mentre con smartphone dovrete utilizzare uno dei due link riportarti in precedenza, a seconda del vostro sistema operativo. Se poi avete qualche amico abbonato e così generoso da fornirvi la propria password per accedere a Premium Play, la pratica non può certo considerarsi illegale. Il tutto sperando che i server reggano la prevedibile impennata di richieste per accedere al servizio.

Sempre in streaming, poi, per i più nostalgici resta possibile seguire la sfida tra Porto e Juventus anche via radio. Nello specifico, dovrete collegarvi a Radio 1 a partire dalle 20.45 per seguire il racconto di una sfida estremamente delicata. A maggior ragione dopo che in questi giorni si è venuta a creare qualche tensione all’interno dello spogliatoio della Vecchia Signora. Di certo in questo modo consumerete meno mega se non potrete appoggiarvi ad una connessione WiFi. Come seguirete in diretta streaming Porto-Juventus di Champions Leage?