Poste Mobile Creami WOW LImited Edition 7GB scontata a €12

Poste Mobile Creami WOW è il piano proposto dall’operatore virtuale per tutti coloro che intendono acquistare online una nuova ricaricabile senza il vincolo della portabilità. Il servizio garantisce 500 Crediti da utilizzare a proprio piacimento per chiamate, SMS e dati, oltre i 7GB di navigazione Internet concessi dall’operatore MVNO su reti 4G LTE. Esistono anche le offerte da 3GB e 5GB, rispettivamente al costo di €10 e €12 al mese.

L’offerta Poste Mobile Creami WOW 7GB si attiva solo online per i privati che acquistano una nuova SIM ricaricabile entro il prossimo 12 Marzo 2017. Rispetto alla tariffa inizialmente prevista per l’offerta, Poste Mobile concede il bundle in promozione a €12 anziché 16 euro al mese. La SIM ha un costo di €15 con €15 euro di traffico incluso da utilizzare per il rinnovo delle promo e la spedizione della SIM è gratuita, con pagamento in contrassegno

Le tariffe valgono per il traffico generato su tutto il territorio nazionale. Per le chiamate non è previsto scatto alla risposta e la tariffazione è al secondo. Il traffico dati è valido su APN “wap.postemobile.it” e la tariffazione è applicata sui KB effettivamente utilizzati.

Per poter navigare in 4G, ovviamente, è necessario disporre di un terminale adeguato alla ricezione del segnale nella banda 4G e di una zona coperta dalla rete mobile Poste Mobile di quarta generazione.

Essendo Poste Mobile un operatore virtuale basato su infrastruttura Wind, è consigliabile verificare la copertura del servizio attraverso l’apposito tool che rimanda alla pagina web della compagnia.

Che cosa ne pensate di questa nuova offerta? A voi l’ultima parola.

