PosteMobile: nuova offerta con 500 crediti e fino a 7GB Internet 4G LTE

Dopo aver visto le nuove offerte poste in essere dagli operatori telefonici di TIM, Wind e Vodafone per il segmento mobile torniamo nuovamente ad esporre una nuova iniziativa PosteMobile per il segmento della telefonia mobile.

La nuova offerta Cremi WOW PosteMobile offre a tutti gli utenti un interessante bundle di contenuti che consente di beneficiare di telefonate e messaggi tramite 500 crediti e di ben 7GB di traffico dati Internet sotto reti in tecnologia 4G LTE.

Le nuove offerte dell’operatore sono così strutturate:

Creami WOW 3GB : 500 crediti per chiamate, SMS e internet + 3GB di navigazione internet in 4G a 10€/4 settimane

: 500 crediti per chiamate, SMS e internet + 3GB di navigazione internet in 4G a 10€/4 settimane Creami WOW 5GB : 500 crediti per chiamate, SMS e internet + 5GB di navigazione internet in 4G a 12€/4 settimane

: 500 crediti per chiamate, SMS e internet + 5GB di navigazione internet in 4G a 12€/4 settimane Creami WOW 7GB: 500 crediti per chiamate, SMS e internet + 7GB di navigazione internet in 4G a 16€/4 settimane

L’offerta può essere sottoscritta solo online ed entro la giornata del 12 Marzo 2017 da tutti gli utenti provati che al costo di €15 beneficiano di una nuova SIM Card con €15 di traffico incluso. La nuova scheda arriva direttamente a casa vostra nel giro di 5 giorni lavorativi.

Il sito di PosteMobile riporta il fatto che la promozione Internet prevede che vengano scalati prima i GB previsti dall’offerta e successivamente quelli ottenuti attraverso i crediti disponibili nei 28 giorni previsti. Che cosa ne pensate di questa nuova proposte? Avete trovato di meglio? Fatecelo sapere attraverso i vostri commenti.

LEGGI ANCHE: Offerta Wind All Inclusive 1000 New, attivabile per utenti Vodafone e TIM