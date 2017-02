Preoccupa l’aggiornamento Nougat su Galaxy S7 ed S6: ecco quanto cala la batteria

Ancora non sappiamo quando potremo toccare con mano l’aggiornamento del sistema operativo Android Nougat nella sua versione definitiva per i vari Samsung Galaxy S7, Samsung Galaxy S7 Edge, Samsung Galaxy S6 e Samsung Galaxy S6 Edge in commercio qui in Italia. Tanto per citare i modelli più diffusi nel nostro Paese. Allo stesso tempo, però, una serie di rilevazioni ci dice cosa è lecito attendersi da questi device una volta che l’upgrade sarà rilasciato e quello che emerge oggi non è per nulla incoraggiante.

Stiamo parlando di un recentissimo studio pubblicato da PhoneArena, tra le fonti estere più attendibili, secondo cui l’incidenza dell’aggiornamento Nougat sul Samsung Galaxy S7 potrebbe essere estremamente negativa per quanto riguarda la questione della durata della batteria. Nei giorni scorsi c’erano già stati degli studi in questo senso, ma quello riportato oggi è probabilmente più interessante. Se non altro perché confronta l’autonomia dello stesso Samsung Galaxy S7 pre e post Nougat in un contesto di utilizzo particolare.

Come? Puntando su un ambito più attendibile, quello dell’utilizzo quotidiano, con luminosità fissa impostata a 200 nits proprio per cercare di capire come cambieranno le cose per l’utenza “media” che dispone di un Samsung Galaxy S7. Ebbene, pare si passi dalle 6h 37min di Android MarshMallow alle 6h precise di Nougat. Un calo non drastico, ma che allo stesso tempo non può essere sottovalutato.

Chiaro che quanto emerso oggi a proposito del top di gamma 2016 possa avere degli effetti e delle implicazioni non solo per il Samsung Galaxy S7 Edge, ma anche (e soprattutto) per smartphone più datati come il Samsung Galaxy S6 ed il Samsung Galaxy S6 Edge. A questo punto sta agli sviluppatori del colosso coreano trovare le giuste contromisure per limitare l’impatto sull’autonomia da parte di un aggiornamento che per il resto pare presentare solo punti di forza.