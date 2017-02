Nelle ultime 24 ore, l’attesissimo nuovo top di gamma P10 della casa produttrice cinese Huawei è stato protagonista assoluto di un nuovissimo e interessantissimo filmato teaser pubblicato dalla stessa compagnia sulla propria pagina ufficiale YouTube.

Il video di breve durata, visibile in calce all’articolo, conferma una volta per tutte che il successore del P9 verrà svelato al grande pubblico in data 26 febbraio 2017 un giorno prima della fiera di Barcellona MWC nel corso di un evento speciale organizzato dal produttore cinese.

“Change The Way The World Sees You” è questo il motto che ha scelto con cura la casa produttrice Huawei per tenere più alta possibile l’attenzione dei fan. Cosi come i predecessori, P9 e P9 Plus, che stanno riscontrando un ottimo successo, anche quest’anno gli sforzi maggiori dell’azienda cinese risiedono nel comparto fotografico, sviluppato per l’ennesima volta in stretta collaborazione con Leica, costituito da una fotocamera doppia sulla scocca posteriore.

Huawei dovrebbe commercializzare due versioni differenti del nuovo top di gamma, una caratterizzata da un ampio pannello touchscreen da 5.5 pollici, RAM pari a 4GB, 32-64GB di archiviazione e CPU proprietaria Kirin 965; l’altra invece – il modello Plus – avrà uno schermo da ben 5.7 pollici e una fotocamera ulteriormente integrata nella scocca rispetto a quella presente nel modello da 5.5 pollici.

LEGGI ANCHE: Huawei P10 e P10 Plus: prezzi e configurazioni emergono online

Quanti di voi stanno aspettando i nuovi top di gamma del colosso cinese? Cosa vi aspettate in particolare?