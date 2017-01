Nuovo abbassamento del prezzo per Huawei P8 Lite e P8 Lite Smart: risposta al volantino MediaWorld

Siamo ormai entrati nell’anno che ci porterà alla presentazione ed al lancio del nuovo Huawei P10, eppure ci sono ancora tantissimi utenti che sono alla ricerca dell’offerta giusta per quanto concerne i vari Huawei P8 Lite e Huawei P8 Lite Smart. Ad oggi i due device rappresentano ancora la migliore scelta possibile per tutti quelli che intendono puntare sul sistema operativo Android e che al contempo dispongono di un budget pari a circa 150 euro. Quali sono al momento le migliori occasioni in Rete? Proviamo a scoprirlo.

Da alcune ore a questa parte, ad esempio, Amazon consente di acquistare un Huawei P8 Lite ad un prezzo davvero contenuto , soprattutto se si pensa che negli ultimi mesi il noto store raramente è sceso sotto la soglia dei 160 euro. A questi livelli di costo, tra le altre cose, potrete scegliere sia la versione di colore bianco, sia quella nera. Insomma, un’ottima occasione, anche se è probabile un rapido innalzamento del prezzo.

Come stanno le cose per il cosiddetto Huawei P8 Lite Smart? Lo smartphone Android, costruito con materiali migliori, può essere acquistato ad un prezzo addirittura più basso su Amazon . In questo caso, però, attenzione anche alle offerte Ebay , che come potrete notare sono altrettanto convenienti per tutti coloro che sono alla ricerca della grande occasione una volta che ci siamo messi alle spalle il periodo natalizio.

Ricordate che per entrambi gli smartphone ancora non è chiusa la porta dell’aggiornamento del sistema operativo Android Nougat, anche se le probabilità di fare questo passo non sono così elevate in questo momento. Fate dunque molta attenzione, perché prezzi simili, dopo il volantino MediaWorld, potrebbero essere non così facilmente replicabili per chi è alla ricerca di un Huawei P8 Lite o un Huawei P8 Lite Smart.