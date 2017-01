Problemi di batteria anche per Samsung Galaxy S7 ed S6: risposta ufficiale dell’azienda

Giornata di quelle che ricorderemo, ma non in positivo nel caso in cui doveste essere in possesso di top di gamma Samsung come i vari Samsung Galaxy S7, Samsung Galaxy S6 e le loro versioni “Edge”. Come vi abbiamo riportato nel pomeriggio, infatti, moltissimi smartphone Android in commercio stanno registrando non pochi problemi di batteria oggi 10 gennaio e così abbiamo cercato di approfondire la questione contattando direttamente l’assistenza tecnica del produttore.

La conversazione avuta via chat non ci darà soluzioni per migliorare l’autonomia di questi smartphone, in virtù del fatto che al momento non esiste una vera e propria procedura per il pubblico, nemmeno nel caso in cui abbiate tra le mani un Samsung Galaxy S7 o un Samsung Galaxy S6. Tuttavia, quello che stiamo per riportarvi dovrebbe quantomeno chiarire una volta per tutte la situazione. Ecco la conversazione integrale avuta con Samsung poco prima delle 19.

FT: Salve, da alcune ore a questa parte riscontro un anomalo battery drain con il mio Samsung Galaxy S7 e non riesco a trovare una soluzione. Dipende dallo smartphone o da qualche app?

Samsung Italia: Ciao, siamo a conoscenza dei problemi di batteria occorsi oggi a molti device, non solo quelli prodotti da Samsung. Pare si tratti di un’anomalia riguardante l’app Facebook per Android. Probabile che sia coinvolta anche Messenger.

FT: Cosa possiamo fare per migliorare la durata della batteria degli smartphone? Avete delle procedure da consigliare al pubblico prima di un eventuale aggiornamento delle app?

Samsung Italia: Al momento no e non siamo a conoscenza di eventuali interventi sull’app. A volte questo avviene quando ci sono degli interventi server alla base di un aggiornamento importante. Si può solo attendere o disintallare l’app.

Vi ricordiamo che l’ultimo aggiornamento dell’app Facebook per Android risale a metà dicembre, ragion per cui non ci sono stati upgrade in giornata che hanno fatto degenerare la situazione. Al momento, dunque, se disponete di un Samsung Galaxy S7 o di un Samsung Galaxy S6 (tanto per citare i due device più diffusi) non vi resta altro da fare che seguire il consiglio di Samsung Italia.