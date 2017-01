Problemi batteria Galaxy S7 e smartphone Android: come risolvere, fix per Messenger

In questi giorni avete avuto problemi di batteria? Lo ripetiamo, non siete impazziti e non è colpa del vostro povero telefono: a quanto pare lo era di Facebook, che già di solito succhia tanta energia dai nostri smartphone. Ieri in particolare migliaia di utenti di tantissimi brand Android, dal Galaxy S7 (qui la risposta di Samsung) all’Huawei P9 passando per OnePlus 3T, hanno lamentato un vistoso battery drain durante tutto il corso della giornata, ma anche oggi ce ne sono ancora parecchi che stanno soffrendo di questo problema, con la scocciatura di dover ricaricare lo smartphone anche 3 volte in un giorno.

Il problema derivava da una combinazione di servizi Facebook e Google, ma oggi sembra essere arrivata la soluzione al problema, in particolare quello relativo a Facebook Messenger, problema risolto lato server, almeno così dice David Marcus (a capo proprio di Messenger).

@bestsportnascar @alxpap issue was isolated and fixed server side. If you restart Messenger the problem should be gone now. Very sorry. — David Marcus (@davidmarcus) 10 gennaio 2017

COME RISOLVERE IL BATTERY DRAIN SU GALAXY S7 E ALTRI

Ecco dei consigli generali per risparmiare batteria e quello che è stato fatto dalle società per risolvere questo fastidioso battery drain su Galaxy S7 e altri smartphone Android.