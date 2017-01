Problemi batterie prosciugate per Samsung Galaxy e molti altri, che succede?

In rete sta esplodendo la psicosi “batterie prosciugate” oggi 10 gennaio: ci sono tantissime post online di utenti di consumi strani e anomali per quanto riguarda la batteria di diversi smartphone, tra cui molti Samsung Galaxy, ma anche OnePlus 3T e molti altri. Di solito si dice “no, vabbè è un caso”, ma sembra davvero che molti utenti stiano avendo problemi e forse il motivo sta in alcune app che oggi in particolar modo stanno prosciugando la batteria.

Gli smartphone coinvolti sono tantissimi quindi no, non siete impazziti e non è impazzito solo il vostro telefono: parliamo dei famosissimi Samsung Galaxy S7 e Samsung Galaxy S7 Edge, Samsung Galaxy S6 ma anche moltissimi altri modelli e marche come Xiaomi Mi5, LG G5, Honor 7 e 8, Nexus 5X. Guardate qui (reddit, 2, 3, 4, XDA), ci sono centinaia e centinaia di utenti che si stanno lamentando di batterie che “muoiono” in poche ore oggi 10 gennaio.

Moltissime segnalazioni di utenti sarebbero arrivate per batterie prosciugate a causa delle app di Facebook e Facebook Messenger, di solito già di loro avide di energia, ma anche a causa di Google Calendar o del sistema operativo stesso di Android. In realtà questo non sembra essere un problema solo italiano ma che si sta riscontrando in tutto il mondo. Come risolvere se si ha lo stesso problema? Bisogna andare in Batteria nelle impostazioni e per vedere le app che stanno consumando batteria in maniera anomala, poi disattivare, almeno per ora, queste app. Questo potrebbe comunque non risolvere il problema.

Raccomandiamo di installare solo le app importanti: per ora non si conosce con esattezza il problema, ci sono utenti che hanno riscontrato cali di batteria fino al 50% più veloci. Questo articolo è in aggiornamento e riporteremo tutte le nostre indagini sulla situazione batterie prosciugate di oggi.

Aggiornamento 1: pare che siano coinvolti anche smartphone Sony Xperia, ma anche telefoni con Cyanogenmod, Nexus 6P e Sony Smartwatch 3. Ripetiamo: non è la vostra batteria il problema, il battery drain sta coinvolgendo tantissimi utenti da questa mattina, di cui molti si stanno lamentando di Facebook, Messenger, ma anche Gestore delle Pagine e Sistema Android. In arrivo diverse soluzioni per risolvere il problema, restate con noi e soprattutto fateci sapere, scrivendo un commento sotto, se anche voi oggi avete avuto problemi di batteria.