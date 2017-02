La nuova promozione della popolarissima catena di elettronica Media World prende il nome di “Ricicla. Rinnova. Risparmia.” ed è valida dal 16 al 26 febbraio 2017. Andiamo ad analizzarla meglio.

La nuova promozione messa in atto da Media World mette a disposizione dei consumatori uno sconto a chi porterà un prodotto vecchio in negozio. Proprio per tale motivazione non potevano di certo mancare smartphone in offerta, che saranno ulteriormente scontati di qualche euro portando un vecchio telefono.

Andiamo a scoprire quali sono i pochi terminali e tablet dotati del sistema operativo Android che prendono parte alla promozione Media World e lo sconto relativo che viene attuato in caso di riconsegna di un prodotto vecchio.

Huawei GX8 da 299 a 229 euro con 70 euro di sconto green

ASUS Zenfone GO da 159 a 139 euro con 20 euro di sconto green

Samsung Galaxy S7 da 629 a 599 euro con 30 euro di sconto green

Samsung Galaxy A5 2016 da 279 a 249 euro con 30 euro di sconto green

Samsung Galaxy A3 2016 da 229 a 189 euro con 40 euro di sconto green

Samsung Galaxy Tab A T585 da 299 a 279 euro con 20 euro di sconto green

Rammentiamo che qualunque sconto green di Media World verrà applicato solo ed esclusivamente portando un oggetto della medesima categoria, dunque se avete un televisore vecchio, significa che lo sconto lo avrete solo su una nuova televisione e cosi via.