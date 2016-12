In vista dell’imminente festa di Natale proseguono senza sosta le promozioni speciali dei X-Mas Days, offerta online proposta dall’affidabilissima e migliore catena di elettronica presente in Italia MediaWorld che propone moltissime idee regalo tra cui spiccano: televisioni, console, videogames, elettrodomestici di ogni genere e sopratutto smartphone.

Entrando nello specifico, l’offerta messa a disposizione da MediaWorld, evidenziamo che è valida fino alla vigilia di Natale, il 24, offre una miriade di sconti e la consegna di qualunque prodotto è completamente gratuita anche sui device equipaggiati del robottino verde di Google, che possono essere acquistati in tutta tranquillità anche in rate da 10, 20 o 25 a tasso zero – la spesa tuttavia deve essere o superare i 200 euro.

Detto questo, poco sotto andiamo a riportarvi le offerte più intriganti che riguardano i terminali dotati della piattaforma operativa Android:

Samsung Galaxy A3 (2016) a 199.00 euro

Samsung Galaxy J3 (2016) a 149.00 euro

Sony Xperia XA a 179.99 euro

Huawei P9 Lite a 229.99 euro

Huawei P8 a 249.99 euro

LG G5 SE a 379,99 euro

Tutti smartphone molto interessanti. Da sottolineare, però, che i device che abbiamo riportato non sono certo proposti a costi particolarmente imperdibili – in maniera particolare se prendiamo in considerazione lo street price -.

LEGGI ANCHE: Asus ZenFone 3 Zoom, possibile annuncio al CES 2017

In conclusione, prima di salutarci, vi lasciamo questo link dove potete dare uno sguardo a tutti quanti i prodotti dei X-Mas Days. Se non lo avete già fatto, affrettatevi a scegliere il regalo da fare per Natale ai vostri figli, parenti o amici!