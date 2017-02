Torna nuovamente in gioco la fantastica ed intrigante promozione Vodafone Exclusive che, per chi no la conoscesse, al prezzo di un piccolissimo canone mensile regala agli utenti contenuti interessanti, tra un ingresso completamente gratuito al cinema ogni mese.

Per quanto riguarda questo mese di febbraio, tuttavia, l’operatore rosso ha preso la decisione di esaltarsi e fare le cose come si deve: gli ingressi interamente gratuiti al cinema in esclusiva assoluta per questo mese, infatti, non saranno uno ma ben quattro!

La cosa più allettante di tutto ciò è che sarà fattibile affidarsi ai quattro ingressi anche per il medesimo film intestandoli a persone differenti. Prendendo in considerazione ciò che è riportato nel dettaglio sul sito di Vodafone, gli ingressi risultano essere validi dal per tutta la settimana presso le sale che hanno deciso di aderire a questa eccellente promozione – l’elenco completo è visibile al seguente indirizzo -, fatta eccezione per spettacoli in 3D, Imax, anteprima, proiezioni in sale speciali e eventi. Tra l’altro l’ingresso:

Non può essere assolutamente cambiato ne eventualmente rimborsato in caso di smarrimento;

Non copre alcun prezzo di un’eventuale prenotazione;

E’ assolutamente vietato riprodurlo o venderlo;

Non risulta cumulabile con altre promozioni.

Per maggiori dettagli sulla promozione Vodafone Exclusive vi lasciamo al sito ufficiale del gestore rosso al seguente link.