Protruly Darling, presentato al WMC il primo smartphone con camera a 360 gradi

Il WMC 2017 ha offerto tante chicche agli appassionati di tecnologia, l’evento spagnolo si è infatti rivelato all’altezza delle aspettative e sono numerosi i nuovi dispositivi che possiamo commentare. Uno in particolare ha attirato l’interesse degli addetti ai lavori, si chiama Protruly Darling e presenta un elemento che mai fino a oggi si era visto su uno smartphone.

Questo terminale ha una camera a 360 gradi, una caratteristica che ha acceso i riflettori su questa azienda cinese, al momento poco nota al grande pubblico. Con sede nella regione dello Shenzhen, questo brand è riuscito a fare centro con il suo primo smartphone, un dispositivo destinato a far parlare molto di sé nei prossimi mesi. Scopriamo insieme di cosa si tratta.

Protruly Darling, un grande esordio al WMC 2017

Impossibile parlare di Protruly Darling senza partire dalla sua camera a 360 gradi, una fotocamera che come abbiamo detto non era mai stata montata su uno smartphone. L’impatto di questo elemento sull’estetica del dispositivo è evidente, come potete notare dall’immagine, tuttavia l’azienda ha svolto un buon lavoro per integrarlo al meglio nella scocca.

Uno smartphone che paga qualcosa in termini di maneggevolezza ed ergonomia, profilo del dispositivo mostra un evidente spessore, ma il risultato complessivo è tutto sommato abbastanza piacevole. Impossibile al momento fare di più per nascondere due fotocamere da 13 mpx, video e foto a 360 gradi richiedono un hardware generoso.

Specifiche tecniche in linea con le ambizioni dell’azienda, schermo FullHD SuperAMOLED da 5.5 pollici, Helio X20 di Mediatek sotto al cofano e 4 GB di RAM. C’è anche il lettore di impronte digitali, posizionato nel tasto home sulla parte frontale del device, batteria da 3560 mAh.

Uno smartphone pensato per gli appassionati della tecnologia, un’altra caratteristica molto interessante è la presenza di un sensore termico che misura la temperatura degli oggetti che inquadriamo. Roba da 007. Protruly propone agli incontentabili anche una versione con inserti in pelle e ben quattro diamanti che impreziosiscono una scocca in oro.

Poche certezze in merito al prezzo, sarà difficile che questo dispositivo sia importato ufficialmente nel nostro paese. Stando a quanto riportano i cronisti cinesi, la versione base dovrebbe attestarsi intorno ai 600 euro, più del doppio per la versione Premium. Nei prossimi giorni potremo fornire informazioni più chiare al riguardo.