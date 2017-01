PS4 regina di Natale: è la console più venduta a dicembre negli Usa

La battaglia tra console prosegue senza sosta, PS4 contro XBox One, nessuna tregua, tanto meno a Natale. Il periodo delle feste rappresenta una grande opportunità per le aziende tecnologiche, il periodo più caldo dall’anno per quanto riguarda acquisti presso negozi tradizionali e store on-line.

L’ultimo mese dell’anno serve a raccontare trend in atto e spiegare la crescita di un prodotto, dato ancora più rilevante visto che sia Nintendo sia Microsoft stanno proponendo nuove macchine ai propri utenti. PS4 Slim ha ottenuto buoni risultati e non dimentichiamoci di PS4. Scopriamo chi l’ha spuntata tra i due grandi rivali del mondo console.

PS4 domina a dicembre

Grandi notizie per Sony stando al report NPD, PS4 domina negli Stati Uniti nel mese di dicembre. Un colpo che vale doppio, non solo perché arriva dopo un periodo positivo per XBox ma perché gli introiti natalizi sono ovviamente più rilevanti.

Microsoft per mesi infatti aveva mantenuto ben salda la prima posizione nelle vendite, ma Sony è riuscita a piazzare la zampata. Tuttavia Redmond fa notare come la propria macchina sia l’unica a mantenere una crescita costante, con tanto di titolo di console più venduta nella seconda metà del 2016.

A dare impulso alla macchina da gioco made in Redmond c’è Xbox One S, il restyling dell’ottava generazione, ora l’hype è altissimo per XBox Scorpio, dispositivo che porterà il gioco nell’era del 4K.