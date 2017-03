Qual è lo smartphone preferito dagli italiani? In testa i due rivali di sempre e una new entry

by Paolo Bardelli





Il rapporto tra italiani e tecnologia è difficile da definire, da una parte c’è grande attenzione per quanto riguarda le ultime tendenze ma in molti casi purtroppo il paese paga un certo ritardo nei confronti di altre realtà. Il Belpaese ama i telefonini, questo è ormai un dato chiaro, ma qual è lo smartphone preferito dagli italiani? Possiamo darvi risposta a questa domanda, prendendo in esame i dati di vendita relativi all’ultimo trimestre del 2016.

Il Mobile World Congress è stato un’occasione per conoscere le ultime novità ma anche di fare il punto sulla situazione attuale del mercato tecnologico, interessante concentrarci in particolare su quello nostrano per sapere qual è lo smartphone preferito dagli italiani e rispondere a molte altre domande.

Ecco qual è lo smartphone preferito dagli italiani

Il trend evidenziato dall’evento di Barcellona disegna un mercato segnato dalla “commoditization”, termine con il quale si definisce il meccanismo che porta vari prodotti della medesima fascia di prezzo ad avere caratteristiche tutto sommato analoghe. Un dato importante, che ci racconta un mercato ormai stabile, dove i progressi sono graduali e progressivi.

Stando ai dati resi pubblici da comScore, il nostro paese sembra tutto sommato in linea con gli altri mercati occidentali di riferimento, tuttavia emerge qualche peculiarità. partiamo da un dato curioso, quello relativo ai Windows Phone. Gli smartphone che montano il sistema operativo di Redmond sono ormai svaniti dal mercato Usa ma da noi le cose vanno diversamente.

0.3%, questo il misero risultato di Microsoft su scala globale, in Italia invece si registra un buon 7%. Nonostante lo stesso Satya Nadella abbia ammesso il fallimento del progetto, il risultato italiano può essere facilmente spiegabile con due motivazioni. La prima è il legame tra Windows e Nokia, marchio ancora molto apprezzato dalle nostre parti, il secondo fattore è rappresentato dal prezzo vantaggioso spesso abbinato ai Lumia.

Il dato relativo ai Windows Phone nel nostro paese è comunque destinato a cambiare nei prossimi mesi, considerato che il marchio Nokia, tornato in grande stile proprio in occasione del WMC 2017, proporrà i prossimi smartphone avvalendosi di Android, dunque il progetto di Microsoft può considerarsi di fatto chiuso.

Abbiamo aperto l’articolo chiedendoci qual è lo smartphone preferito dagli italiani, concentrandoci sull’ultimo periodo dello scorso anno emerge una predominanza dei modelli “Lite”, quali P9 Lite e P8 Lite, che precedono Galaxy J5 e Galaxy A5, poi abbiamo Zenfone 3 e iPhone 7 nel taglio da 32 GB.

Questo dato è significativo, in quanto si riflette sul livello di preferenza dei vari brand. In testa c’è Samsung, forte anche di una mole di dispositivi proposti che non ha pari, il colosso sudcoreano fa proprio il 40% del mercato italiano. Secondo posto per la grande rivale, Apple, al 19% nonostante prezzi sostenuti e i pochissimi modelli proposti annualmente.

Medaglia d’argento per Huawei, che nel 2016 ha registrato una crescita strepitosa, + 132% rispetto all’anno precedente. Quarta Nokia, che tiene come abbiamo detto, poi LG, Sony, Google, Motorola e HTC. Fa rumore l’assenza di BlackBerry, la cui era può ufficialmente dirsi conclusa. Il brand della mora ha infatti registrare vendite irrilevanti in questo periodo, vendendo circa 200 mila dispositivi.

Tornando alle abitudini degli italiani, spicca la preferenza per dispositivi di fascia medio bassa, circa un terzo degli smartphone venduti si attesta tra i 125 e i 249 euro. Malino la fascia media, mentre tiene bene il segmento degli smartphone sopra i 400 euro, come per esempio Galaxy S7, Huawei P9 e iPhone 7.