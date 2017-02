Qualcomm VR: ecco il nuovo visore per la realtà virtuale con supporto Leap Motion

Qualcomm Technologies punta ad una seria rivalutazione del segmento destinato alla realtà virtuale e lo fa proponendo una serie di soluzioni interessanti che a breve porteranno a nuovi obiettivi interessanti. In questo frangente di parla del nuovo Head Mounted Display Accelerator Program, destinato a tutti i produttori hardware per il settore VR che conteranno su una riduzione dei costi e dei tempi necessari alla creazione ed alla distribuzione dei prodotti.

HMD Accelerator Program è stato realizzato con il preciso intento di fornire informazioni utili ai produttori per la realizzazione di prodotti commerciali interessanti. Qualcomm ha programmato quindi una collaborazione ed una standardizzazione della tecnologia VR con i produttori.

Per garantire agli OEM il libero accesso alle informazioni sulla progettazione a la creazione dei device la società ha creato il Virtual Reality Development Kit (VRDK) basato sul processore in-house Snapdragon 835.

Cristiano Amon, Vice Presidente esecutivo di Qualcomm Technologies.ha affermato che:

“Con questo VRDK, offriamo agli sviluppatori di app per la VR strumenti e tecnologie avanzate per la creazione di nuovi giochi VR, video VR a 360 gradi e di una varietà di applicazioni per l’educazione interattiva, le aziende, la salute e l’intrattenimento”

le future applicazioni richiederanno di fatto hardware e prestazioni adeguate e proprio per questo motivo non solo verranno create piattaforme innovative basate su interfaccia Leap Motion ma verranno sfruttate anche le capacità dei platform SnapDragon 835.

Le specifiche del nuovo VRDK vengono esplicate qui di seguito:

Display: 2560×1440 WQHD AMOLED con 2MP per occhio

2560×1440 WQHD AMOLED con 2MP per occhio Camera: Motion Tracking con sei gradi di libertà (6DoF), due cam monocromatiche stereo da 1MP con lenti fish-eye e sensore integrato IMU

Motion Tracking con sei gradi di libertà (6DoF), due cam monocromatiche stereo da 1MP con lenti fish-eye e sensore integrato IMU Eye Tracking: Dual cam monocromatiche VGA global shutter con “active depth sensing”

Dual cam monocromatiche VGA global shutter con “active depth sensing” Memoria RAM: 4GB di RAM

4GB di RAM Memoria ROM. 64GB flash memory

64GB flash memory Connettività: WiFi, Bluetooth e USB 3.1 Type-C

WiFi, Bluetooth e USB 3.1 Type-C Audio: codec Integrated Qualcomm Aqstic WCD9335

codec Integrated Qualcomm Aqstic WCD9335 Trackpad posizionato sul lato destro

Tra le altre cose è stato previsto anche il supporto al rendering stereoscopico con correzione colore e distorsione per l’ottimizzazione della qualità nelle immagini e nei video. La collaborazione tra Qualcomm e Magic Leap consentirà l’utilizzo di sistemi full-immersive all’avanguardia, così come definito dal VP di Product Management presso Qualcomm Technologies. Tim Leland che ha specificato come:

“Noi forniamo alla nuova piattaforma mobile basata su Snadpragon una maggior immersione con HMD di realtà virtuale che non necessitano di collegamenti esterni, e le interfacce utente naturali come i movimenti della mano aiuteranno i consumatori ad interagire in modo più intuitivo con il contenuto VR. Qualcomm Snapdragon 835 è stato progettato per offrire Motion Tracking con 6DoF, elevati frame rate, audio immersivo e grafiche 3D migliorate con rendering in real-time in un dispositivo compatto e stand-alone per la migliore esperienza VR”

Il nuovo Qualcomm Virtual Reality Development Kit (VRDK) si renderà disponibile a partire dal secondo trimestre 2017 tramite il Developer Network della compagnia.

