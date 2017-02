Qual’é il browser web più utilizzato in ambiente desktop? Statistiche Gennaio 2017

Il mese di Gennaio 2017 pone in essere le nuove statistiche di adozione per i web browser in ambiente desktop. Quale è il sistema di navigazione online preferito dagli utenti? ce lo dice NetMarketShare nel suo nuovo report.

I trend del periodo in merito all’utilizzo dei sistemi online di navigazione rispecchiano fondamentalmente quanto visto nei mesi di precedenti. In forte crescita Google Chrome browser che domina al 57.94% con uno share del 70%. Cade in fondo alla classifica Internet Explorer che vede il passo al neo arrivato Microsoft Edge. In questo caso siamo ad appena il 20%.

L’introduzione di Microsoft Edge browser per utenti Windows 10 non ha introdotto grandi stravolgimenti e Chrome resta la soluzione preferita dalla stragrande maggioranza degli utenti. Cresce infatti solo dello 0.15% portandosi da 5.33 a 5.48% rispetto al mese precedente. Nonostante tutto si registra in questo frangente il miglior risultato degli ultimi mesi.

Male Firefox browser che scende negli indici di preferenza assestandosi all’11.77% in calo di quasi un punto percentuale (prima: 12.22%). Chiude la classifica di riferimento Safari Browser che offre uno stabile 3.47% che non introduce alcun cambiamento rispetto al mese di Dicembre 2016. E voi quale sistema di wer surfing utilizzate in questo momento?

LEGGI ANCHE: Google e Mozilla prendono di mira i siti http