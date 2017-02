Qual’è l’offerta Fibra Ottica più conveniente del momento? [Febbraio 2017]

Secondo l’AGCOM (Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni) i servizi in Fibra Ottica stanno rivestendo un carattere centrale nel processo di adeguamento degli standard di comunicazione in Italia ed al momento si contano oltre 2,2 milioni di linee ultra-broadband di nuova generazione.

A fare da portabandiera al processo di sviluppo troviamo aziende locali ormai ben note al pubblico. Telecom Italia, Fastweb e Vodafone sono in grado di garantire bande di download stabili a 30Mbps ed a queste si somma anche il progetto Open Fiber di Enel che coinvolge direttamente la stessa Vodafone insieme a Tiscali, Infostrada (Wind-Tre), Go e Connesi.

Nel contesto delle soluzioni in Fibra bisogna fare una distinzione tra le varie tipologie di servizio che ad oggi contano sulla presenza di due principali attori:

Fiber-to-the-cab: massimo 200Mbps

Fiber-to-the-home: massimo 1Gbps

In questo nuovo report vedremo quali sono le migliori offerte Fibra Ottica (FTTC e FTTH) per il mercato italiano.

Fibra Ottica TIM Smart Fibra

Telecom Italia offre soluzioni di connettività fino a 300Mbps in promozione a €29.90 al mese per i primi 12 rinnovi (€39.90 dopo 12 mesi) ed include chiamate illimitate con scatto alla risposta di €0.19 ed il servizio di streaming on-demand TIM Vision. Il costo da coprire per il noleggio del modem-router abilitato alla ricezione e trasmissione del segnale è di €3.90 al mese per i primi 48 mesi e l’attivazione è gratuita. Si ricorda che TIM ha aderito all’attuazione del circuito di tariffazione del circuito di pagamento a 28 giorni, anche se al momento non sappiamo se vi saranno delle rimodulazioni alla tariffe in seguito a questa decisione. Comunque sia tra tutte le offerte quella della Fibra Ottica TIM è senz’altro la meno conveniente.

Fibra Ottica Fastweb Jet

L’offerta Fastweb concede in uso i servizi in Fibra al costo di €20 al mese per il primo anno e successivamente a €35 al mese. Il servizio di accesso alla rete offre 30Mbps in download e 10Mbps in upload che possono portarsi a 200/20Mbps con l’aggiunta dell’opzione UltraFibra. Quest’ultimo servizio viene concesso gratuitamente per i primi 12 mesi e dopo riporta un costo di €5 al mese. Anche in questo caso le chiamate sono illimitate ed incluse ma riportano il pagamento dello scatto alla risposta di €0.18.

Incluso nel prezzo troviamo anche il nuovo modem-router WiFi FastGate e l’attivazione è gratis con un vincolo di almeno 24 mesi. In caso contrario si dovrà pagare la tassa di recesso anticipato di €119. Inclusa nel bundle di servizio si ha anche l’opzione attiva per le chiamate internazionali (1000 minuti/mese) per i primi 12 mesi. Sempre entro il primo anno possiamo scegliere di ottenere l’accesso gratuito a Dropbox, un quotidiano, Xbox Live Golde ed altre piattaforme.

Fibra Ottica Vodafone IperFibra

La Fibra Ottica Vodafone offre un bundle di servizi interessanti al costo di €25 con la formula delle 4 settimane. A seconda della copertura si potrà arrivare a larghezze di banda fino a 1Gbps in download (200 Mbps in upload) o 300/20Mbps per le città di Milano, Torino, Bologna e Perugia. In tutte le altre città cablate secondo gli standard FTTC al velocità si riduce a 100/50Mbps. La nuova opzione “velocità fibra” è gratuita il primo anno, dopodiché si pagano €5 ogni quattro settimane oppure si naviga a 20 Mbps con upload variabile in 10/10/3/3 Mbps a seconda delle configurazioni.

Nel bundle di servizio troviamo inclusi anche chiamate illimitato con scatto alla risposta di €0.19 ed una SIM dati con 1GB di traffico 4G LTE incluso. In tal caso modem-router ed attivazione sono inclusi nel prezzo.

Fibra Ottica Infostrada Absolute Fibra

Tra tutte le offerte proposte risulta essere nel tempo la più conveniente e di fatto offre i servizi in promozione a €19.95 per un anno con tariffazione ogni 4 settimane (dopo €29.95). La velocità in tal caso scende a 100Mbps con 10Mbps di upload su FTTC mentre nelle città di Milano, Torino, Bologna e Perugia la tecnologia FTTH consente una connessione su larghezze di banda a 20Mbps con costi di €19.95 (dopo passa a €24.95), a 100Mbps con analoga tariffazione iniziale (dopo sale a €29.95) e 500Mbps con canone mensile di €24.95 che diventa €34.95 al tredicesimo rinnovo.

Inclusi nel prezzo troviamo 60 minuti di chiamate al mese verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali, superati i quali si applica il sovrapprezzo di 18.15 centesimi per lo scatto alla risposta. L’attivazione è in tal caso corrisposta al pagamento di €75 in FTTC e €50 per le reti FTTH con modem-router FRITZ!Box 7490 incluso e senza vincoli (valore: €200).

Fibra Ottica Tiscali Fibra Full

Offre l’accesso alla banda ultra-larga in Fibra al costo di €19.95 al mese per le prima 12 mensilità per passare poi a €34.95 al mese per i successivi rinnovi. La velocità è di 100Mbps sia su FTTH che su FTTC e le telefonate verso fissi nazionali e mobile sono incluse e senza scatto. Il modem è concesso a titolo gratuito e troviamo anche l’accesso completo e gratuito a Mediaset Infinity per i primi 12 mesi.

Quale promozione Fibra Ottica scegliere?

Leggendo quanto sopra ascritto vi sarete di certo fatti una prima idea sulla migliore offerta Fibra Casa. Dall’esame delle tariffe emerge che in relazione alle prestazioni le offerte più concorrenziali sono quelle di Wind Infostrada e Vodafone Italia. Tiscali offre un risparmio notevole sul biennio ma sul lungo periodo non ripaga l’investimento, anche in considerazione della “limitazione” dei 100Mbps.

TIM è la più cara in assoluto anche se la sua diffusione sul territorio gioca di certo a suo vantaggio. In questo frangente si osserva infatti come l’accesso alla rete veloce sia condizionato da una concorrenza che tarda a manifestarsi. Rilevante sarà l’apporto del progetto Enel Open Fiber che potrebbe di fatto sgominare il nuovo filone monopolista di TIM a favore di un accordo che punti al ribasso delle tariffe ed alla concessione di servizi via via sempre migliori e convenienti.

E voi siete passati alla Fibra Ottica? Il salto di qualità c’è stato o avete incontrato problemi di sorta? Trascrivete pure qui la vostra personale esperienza.

