Quali i prossimi Galaxy a ricevere Nougat in Italia? 3 foto ufficiali

In questi giorni si parla costantemente dei Samsung Galaxy S7 e Samsung Galaxy S7 Edge per quanto concerne la questione dell’aggiornamento del sistema operativo Android Nougat. Come era ampiamente prevedibile, i due dispositivi sono stati i primi a toccare con mano l’upgrade e, in attesa di capire quando il pacchetto software metterà piede in Italia, possiamo cercare di capire i progetti dell’azienda asiatica in quale direzione stiano andando con gli altri prodotti lanciati sul mercato in questi anni.

Tutto nasce da importanti novità che arrivano direttamente da Wi-Fi Alliance, che ha reso pubbliche le certificazioni di alcuni prodotti proprio per quanto riguarda la diffusione di Android 7.0. Secondo quanto emerso oggi, più in particolare, i prossimi smartphone e tablet in lista sono i Galaxy S6 (G920F), Galaxy S6 Edge (G925F) e Galaxy Tab S2 (T810). Per i Samsung Galaxy S6 e Samsung Galaxy S6 Edge non si tratta di una novità assoluta, ma oggi la faccenda riguarda in modo diretto i device in commercio in Europa.

Sembra chiaro, dunque, che le novità non lascino indifferenti gli utenti italiani, anche se i documenti in questione non ci dicono del tutto quale sarà la data esatta del rilascio per i tre prodotti. La tesi portata avanti da AndroidGalaxyS, in ogni caso, ci consente di immaginare determinati scenari anche sotto questo punto di vista, con una situazione che effettivamente si sta evolvendo in modo positivo per il pubblico italiano.

Un esempio? A detta della fonte un anno fa il Samsung Galaxy S5 ed il Samsung Galaxy Note 4 ricevettero la medesima certificazione con Android MarshMallow, con upgrade effettivo ed ufficiale distribuito appena un mese dopo. Se il trend fosse confermato, dunque, i vari Samsung Galaxy S6, Samsung Galaxy S6 Edge e Samsung Galaxy Tab S2 farebbero questo passo già a fine febbraio.