Real Madrid-Napoli in diretta streaming su Smartphone e PC: come guardare la Champions

Real Madrid-Napoli rappresenta per tantissimi tifosi ed appassionati una delle partite più attese della stagione, ragion per cui diventa fondamentale analizzare insieme a voi tutte le alternative a disposizione del pubblico per guardare e seguire la partita anche in diretta streaming. Nel ricordarvi che il match non sarà trasmesso in chiaro e che, al contrario, è a tutti gli effetti un’esclusiva di Mediaset Premium, va tenuto in considerazione il fatto che non tutti potranno guardare l’andata degli ottavi di finale di Champions League davanti alla tv.

Quali sono le soluzioni possibili per abbonati e non? La sfida tra Real Madrid e Napoli potrete seguirla in diretta streaming con il vostro PC o Samsung Galaxy principalmente con Premium Play. Se con il PC basta collegarsi all’apposito sito ed utilizzare le vostre credenziali da abbonati a Mediaset Premium, con lo smartphone il consiglio è quello di procedere al download dell’apposita app, sperando ovviamente che in entrambi i casi il segnale regga al meglio.

Per quanto riguarda la compatibilità di Premium Play con gli smartphone, questa è assicurata con tutti i device più recenti, a partire da dispositivi popolari come il Samsung Galaxy S7 ed il Samsung Galaxy S6. Occhio invece alle limitazioni con il PC, perché la riproduzione video della diretta streaming di Real Madrid-Napoli non potrà avvenire tramite Google Chrome. Dovrete pertanto ripiegare su browser alternativi come Internet Explorer.

Nel caso in cui non abbiate una connessione WiFi di supporto, ma soprattutto siete sprovvisti di un account per accedere a Premium Play, l’alternativa è ascoltare la partita per radio, come avveniva ai vecchi tempi. Anche in questo caso potreste essere agevolati con un PC, un Samsung Galaxy o qualsiasi altro device capace di connettersi alla Rete, visto che Radio Rai è alla portata di tutti sul web. Ora sapete come guardare o seguire Real Madrid-Napoli in diretta streaming.