Ricerca Google: aggiunta funzione per l’avviso ricerche offline

Google software sta provvedendo al rilascio di una nuova funzione da destinare al propria applicazione di ricerca per il segmento mobile. Si tratta di una feature davvero molto interessante e che contribuirà di certo ad incrementare il livello di usabilità con le piattaforme online.

Attraverso il nuovo aggiornamento, infatti, saremo in grado di ricevere un alert ogni qualvolta una ricerca effettuata in modalità offline può essere lanciata online. La nuova funzione può essere attivata attraverso le Impostazioni dell’app.

Tramite quest’aggiunga, pertanto, potremo immagazzinare una serie di ricerche offline (memorizzate su: Gestioni ricerche in attesa) avviandone la ricerca in automatico una volta stabilita una connessione alla rete.

Una volta che è stata completata la ricerca appare una notifica sulla parte alta del display che ci informa della possibilità di visualizzare il risultato. Un funzione per la quale ne è stata segnalata l’implementazione anche qui in Italia. Se così non fosse facciamo presente che è sempre possibile scaricare la versione Beta o procedere direttamente attraverso il badge che rimanda al Play Store ufficiale.

